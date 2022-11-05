« سكك حديد مصر»: محطة بشتيل وفرت 7500 فرصة عمل

أكدت الهيئة القومية للسكك الحديدية أن مشروع إنشاء محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة؛ وفر حوالي 7500 فرصة عمل منذ بداية تنفيذه وحتى الآن.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان اليوم، أن محطة سكك حديد مصر تقدم خدمات مميزة للركاب، حيث ستكون ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وذات مستوى عالمي من الخدمات.

وتحتوي المحطة على شاشات إرشادية للراكب؛ وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏وكاميرات مراقبة ‏‏وهي محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها وبها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار.

تبلغ محطة سكك حديد مصر حوالي 57 فدانا بطاقة استيعابية 250 ألف راكب يوميًا

وكشفت الهيئة أن إجمالى مساحة المحطة 239 ألف متر مربع تقريبًا أي بما يعادل 57 فدانا، حيث يشمل المشروع مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31 ألف م2 بإجمالي مساحة بنائية 112 ألف م2 .

وأوضحت أن ملحقات المحطة من مبان خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 164 ألف م2 وعمارات استثمارية علي مساحة 44 ألف م2 ، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً.

1.1 مليون راكب للسكك الحديدية يوميا .. سبب إنشاء محطة سكك حديد مصر الجديدة

يذكر أن محطة مصر برمسيس أنشأت عام 1854 حين كان عدد سكان مصر وقتها 4 ملايين مواطن بينما الآن يبلغ عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة، لذا كانت الحاجة لإنشاء محطة سكك حديد جديدة بمنطقة بشتيل بالجيزة.

وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين، خاصة أن مستخدمي السكك الحديدية حالياً يصل إلي 1.1 مليون راكب يومياً إضافة إلي وجود 10آلاف كم سكك حديدية حالياً.

وتنوي هيئة السكك الحديدية إنشاء الخطوط الجديدة وإزدواج الخطوط المفرده مقابل 400 كم لخطوط شبكة السكك الحديدية عام 1854 لذا تم وضع مخطط لبناء هذه المحطة، مشيرة إلى أن محطة رمسيس لا تقبل التوسع حالياً ولا يوجد إمكانية لزيادة عدد الأرصفة وتعاني من الازدحام.

تقع المحطة بين محطتين وعلى 4 محاور رئيسية

يذكر أنه تم مراعاة اختيار موقع محطة سكك حديد مصر في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر؛ وكذلك كونها منطقة إلتقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي/ الأسكندرية-إمبابة/ المناشي/ القباري).

إضافة إلى وقوعها علي 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ؛ (محور الفريق كمال عامر/ شارع السودان/ أحمد عرابي وشارع المطار– محور 26 يوليو)، كما أن موقع المحطة استراتيجي يربطها مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية – الخط الثالث للمترو- مونوريل – اتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) لخدمة جمهور الركاب .

تفاصيل مبنى محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ إن مبنى المحطة ‏الرئيسي يتكون من دور بدروم جراج ودور أرضي وعدد 2 دور متكرر، ويشتمل المبني عَلِي عدد 4 أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي.

كما أوضحت الهيئة أن المحطة تتكون من 6 خطوط منها خطين ‏لأسوان/أسكندرية وخطين للمناورة وخطين ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.

ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلي جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة ومخطط جراج،اخر متعدد الطوابق في منطقة المطار لخدمة الركاب؛ كما سيستخدم كموقف للاتوبيسات يسع 1000 سيارة.

ويشمل الدور الأرضي ‏علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدورين الأول والثاني وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة.

‏إضافة إلي 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40 متر ويوجد بداخله 4 مسلات؛ و الدورالاول والثاني للمحطة يضمان ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية.

تفاصيل مشروع إنشاء سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة

يشمل المشروع إنشاء عدد 3 أرصفة بعدد 4 خطوط سكك لخط المناشي وإنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ (أسوان/اسكندرية – المناشي – البضائع) ‏و حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاح.

وجار أعمال تنفيذ الورش المختلفة ‏مثل ورشة صيانة عربات القطارات ‏والتي تشمل 12 سكة ‏وورشة صيانة الجرارات والتي تشمل 6 سكك لأعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات‏.

مشاريع تخدم محطة السكة الحديد بمنطقة بشتيل بالجيزة

بتوجيه من الرئيس قامت الحكومة بوضع مخطط لإنشاء جراج متعدد الطوابق في المنطقة بين محور 26 يوليو والمحطة لتيسير حركة تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة.

كما أنه جار تنفيذ ‏عدد 2 نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور وعدد 2 نفق سيارات ‏باتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة.