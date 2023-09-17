«سكك حديد مصر» تضع 15 حافزاً للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل 596 عربة لمدة 15 عاما

قدمت هيئة سكك حديد مصر – التابعة لوزارة النقل – 15 حافزا لشركات القطاع الخاص المحلى والأجنبى الراغبة فى تولى مهمة ادارة وتشغيل 596 عربة سكة حديد مكيفة وفاخرة وVIP لمدة 15 عامًا.

وبدأت الهيئة تلقى عروض المتنافسين منذ أيام، وتتوزع قائمة العربات بواقع 300 مكيفة (منها 90 درجة أولى، و 180 ثانية، و30 «بوفيه»، و 212 «VIP»، و6 قطارات تالجو تحتوى على 84 عربة.

وتعد قطارات «تالجو» من فئة الدراجات الفاخرة، ويبلغ سعر تذكرة الأولى 200 جنيه، والثانية 150 من القاهرة إلى الإسكندرية، ومن القاهرة لأسوان 700 للأولى، و550 للثانية.

ووفقًا لوثيقة حصلت «المال» على نسخة منها تصدرت قائمة الحوافز والتسهيلات الممنوحة للشركة التى سيتم اختيارها، تسليم كافة الوحدات المتحركة الخاصة بالنقل المميز بحالة فنية جيدة، فضلا عن تسليم الورش والأحواش المستقبلية المخطط تخصيصها عند زيادة حجم الأعمال، إلى جانب التزامها بتسليم قائمة بأرقام وموديلات العربات التى تم التعاقد عليها مع الشركات العالمية المصنعة.

وتلتزم الهيئة بعدم تغيير أى من الوحدات المتحركة المقدمة طوال مدة سريان العقد، وفى حالة طلب تغيير أى عربة متحركة لأسباب يحددها أى من الطرفين يتم تشكيل لجنة لمعاينة المعدة قبل التسليم وتقييم حالتها الفنية، وعند استلام البديل لها يشترط ان تكون بنفس الكفاءة ونفس الحالة.

تضم قائمة الحوافز التزام الهيئة بإتاحة المرافق “مياه- كهرباء- الخ” بالأحواش والورش مع التزام الفائز بالإدارة والتشغيل دفع مصاريف استهلاك تلك المرافق، مع منح المشغل حق عمل اختبارات للموظفين التابعين للهيئة واختيار المناسب منهم.

وستوفر الهيئة للمشغل الفائز بالمشروع علمية تأمين الأحواش والمحطات كما هو متبع حالياً مع الهيئة عن طريق شرطة النقل والمواصلات.

وتضمنت الوثيقة التزام وزارة النقل ممثلة فى الهيئة وضع الإطار العام لقطاع نقل الركاب بالسكك الحديدية ولوائحه، بما فى ذلك وضع معايير السلامة، وقواعد التشغيل، ومَنّح حق الإدارة والتشغيل والصيانة للطرف الثانى.

وأشارت قائمة الحوافز التزام الهيئة توفير مسارات الخطة المتفق عليها، والموظفين الراغبين للعمل بجانب القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل تلك العربات.

وتعمل قائمة العربات المذكورة سابقا على الخطوط الرئيسية التى تربط محافظات الصعيد بالقاهرة والإسكندرية، وتعد أفضل الوحدات المتحركة فى أسطول الهيئة، علمًا بأن الهيئة تنفذ حوالى 900 رحلة على مدى الـ24 ساعة لنقل أكثر من 300 مليون راكب سنويًا.

كما تضمنت قائمة حوافز الهيئة تسير القطارات بالكامل وتحت مسئوليتها من خـلال موظفيها من بداية التشغيل، ومنح الفائز حقوق استغلال العلامة التجارية فى حدود أغراض التعاقد المبرم بين الطرفين.

وتبلغ أطوال شبكة السكك الحديدية فى شكلها الحالى 9570 كيلومترًا، وتربط وتسير من القاهرة، بالتوازى مع نهر النيل جنوبًا حتى السد العالي.

وتمنح هيئة سكك حديد مصر أولوية للطرف الثانى فى خطة تشغيل القطارات والمسارات بما لا يتعارض مع خطة تشغيل باقى القطارات، إلى جانب توفير الموارد البشـرية اللازمة للمشروع من سائقى القطارات ومساعديهم ومهندسين وفنيين وعمال وأن يكونوا على كفاءة عالية.

كما تتكفل باستبدال أى عامل أو فنى بناءً على طلب الشركة الفائزة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب، فى حالة عدم مراعاته أحكام القانون وخاصة فيما يتعلق بأمن و سلامة مسير القطارات، وقواعد حسن سير السلوك والانضباط، مع التزامها بتوفير احتياجات الفائز بالمشروع بكافة الأصول المتفق عليها التابعة للهيئة سواء كانت ساحات، أحواش، معدات.

وتلتزم الهيئة بتزويد الشركة بالجدول الزمنى لتوريد العربات الأولى والثانية فاخر التى سيتم إضافتها للأسطول، لاسيما وأن المناقصة المطروحة أخذت فى الاعتبار أن عدد من القطارات الفاخرة لم تسلمها شركة تالجو للهيئة حتى موعد كراسة الشروط.

أوضحت قائمة الحوافز أن الهيئة ستوفر كافة تقارير الأداء للعاملين بقطاع نقل الركاب للنقل المتميز حتى تتمكن الشركة من تحديد احتياجاتها من العناصر البشرية.

وأتاحت الهيئة أمام الكيان الفائز بالإدارة والتشغيل شراء عربات جديدة على حسابه الخاص وذلك وفقا للاشتراطات الفنية المعمول بها على أن يتم تقييم قيمتها عند انتهاء مدة العقد فى حالة احتياج الهيئة لها.

وأكدت بنود الحوافز على أن هيئة سكك حديد مصر تمتلك حاليا قاعدة عملاء واسعة فى قطاع نقل الركاب يمكن الاعتناء بها والبناء عليها، ووجب أن يتولّى صاحب عقد الإدارة والتشغيل كل أو بعض هذه العقود الحالية السارية، والممنوحة له دون إلزامه بأى عائد يدفع للهيئة نتيجة انتقال هذه العقود إليه، وخلال فترة 12 شهرا بعد سريان عقد الإدارة والتشغيل.