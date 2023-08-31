سكك حديد مصر تتفاوض مع «البريد» لبيع تذاكر القطارات في فروعها

قال المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه يتم التفاوض مع هيئة البريد لإتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات (الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية) للوجهين البحرى والقبلي، عبر منافذها في جميع المحافظات.

وتوقع عامر في تصريحات صحفية على هامش جولة قام بها بمحطة صعيد مصر بشتيل، إنه سيتم الوصول لاتفاق مع البريد خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة في الهيئة.

وتابع أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها تنفذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدَّمة لجمهور الركاب تسهيلًا عليهم.