سكرتير محافظة مطروح يتفقد أعمال صيانة أتوبيسات نقل الركاب وسيارات الديوان العام

تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح أعمال صيانة عدد من أتوبيسات نقل الركاب وسيارات الديوان العام ، مشيدا بالجهود المبذولة مع الإسراع فى إنهاء صيانة جميع السيارات المستهدفة لتضاف إلى قوة العمل الحالية بما ييسر الكثير من الخدمات.

ياتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وتيسير إجراءات وخدمة المواطنين.



كما وجه سكرتير عام محافظة مطروح بحصر جميع السيارات والمعدات المعطلة للإسراع فى عمل المقايسات الخاصة بالإصلاح والانتهاء من أعمال الصيانة للاستفادة منها مع دخولها الخدمة مرة أخرى .

كما تفقد السكرتير العام مبنى مجلس مدينة مرسي مطروح للاطمئنان على سير إجراءات العمل خاصة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والاستماع إلى مطالب واستفسارات المواطنين والرد عليهم خاصة مع استقبال طلبات التصالح والمقرر الانتهاء منها وفقا لقرار مجلس الوزراء فى أخر مارس الحالى .