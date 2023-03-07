سكرتير محافظة مطروح يتجول بمدينة السلوم لمتابعة المشروعات الجارية

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح بالقيام بجولة ميدانية بمدينة السلوم لمتابعة المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وحصر كافة المطالب والاحتياجات للأهالى لسرعة تلبيتها وتوفير مزيد من الاستقرار والحياة الكريمة للأهالى.

والتقى سكرتير عام المحافظة بحضور العميد عبد الغنى السماحى رئيس مدينة السلوم ووكلاء الوزراء ومديرى الأجهزة التنفيذية المعنية بعدد من الأهالى والاستماع لهم مع حصر كافة المطالب وما تم اتخاذه من إجراءات لعرضها على محافظ مطروح.

وجه السكرتير العام لمحافظة مطروح لمديرية الإسكان بإخلاء العمارات الايلة للسقوط بمدينة السلوم والصادر لها قرارات إزالة من عام 2016 وتم التوقيع بالاقرار بالاخلاء خلال 45 يوما.

كذلك تم التوجيه بتشكيل لجنة مختصة للمعاينة على الطبيعة لموقع الارض المقترحة لانشاء مدرسة بمنطقة الحران ومدى وقوعها فى مخر السيول من عدمه ، كذلك التوجيه للتخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية لدراسة ضم التجمعات التابعة للشبيكات لمركز السلوم والعرض

وتم التوجيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاسراع فى إصلاح وحدات التحلية بكل من قرية بقبق و ابو زريبة، على أن يتم الاسراع فى ضخ المياه بشبكة المياه الموجودة بتجمع الحران وتوفير سيارة نقل مياه بالتجمع لحين توصيل الشبكة بالمغذى الرئيسي و ضخ المياه مع تشكيل لجنة من الشركة لمعاينة التجمعات المحرومة وكذلك توصيل المياة بالشبكة خلال شهرين .

كما تم التوجيه لإدارة تنمية القرية بالتنسيق مع الموارد المائية والرى ومديرية الزراعة لمعاينة أماكن مخرات السيول بالمدينة وعمل التكاسي المطلوبة كذلك قيام شركة الكهرباء بالمعاينة واصلاح تكرار انقطاع التيار الكهربائى بالوحدة الصحية بقرية ابو زريبة وتنسيق مديرية الصحة مع شركة المياه لتوفير المياه بالوحدة الصحية ، كذلك التنسيق بين مجلس مدينة السلوم والاملاك ومديرية الصحة لاختيار قطعة أرض مناسبة للتخصيص لإقامة وحدة صحية بالسلوم وبشأن توفير مزيد من السلع بأسعار مخفضة وخاصة السلع الاساسية للمواطنين بالسلوم

وأوضحت مديرية التموين انه تم الاتفاق مع الجمعية الزراعية بالسلوم بتوفير المكان و بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر مجانا لفرع الجملة بالسلوم لاستغلاله لتوزيع المواد التموينية مع تنظيم مزيد من مبادرات توفير السلع المخفضة

كما تم التوجيه لمدير البيئة بالتنسيق مع جهاز التعمير ومديرية الطرق لاستكمال الطريق حتى الكيلو 23 طريق السلوم مطروح لتهيئته لمقلب القمامة حتى يتم نقل المقلب الحالى كما تم التوجيه بحصر الاشخاص ذوى الاعاقة بمركز السلوم والتنبية عليهم بتقديم المستندات الدالة على الاعاقة لمكتب العمل بمركز السلوم وذلك لتعيينهم فى نسبة ال5 % وذلك بالقطاع الخاص كذلك تدبير محول كهرباء بتجمع شليته بمركز السلوم

وتم التوجيه للابنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بدراسة تعديل التخصيص الخاص بالمدرسة التجريبية واستقطاع مساحة لانشاء مدرسة تعليم اساسي وازالة الاشغالات الموجودة او بناء سور فاصل بين اشغالات شركة الكهرباء والمدرسة والتنسيق لاعداد الدراسة لتخصيص مكان لانشاء ادارة تعليمية بالسلوم وكذلك دراسة طلب انشاء مدرسة ثانوى صناعى لخدمة طلاب السلوم.