سكرتير محافظة مطروح يتابع خطوات إصلاح هبوط أرضي بالشارع الفرعي

تابع اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح ميدانياً تعامل مجلس مدينة مرسي مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحى مع الهبوط الأراضي بالشارع الفرعي الواقع بين جمعية الهلال الأحمر واحدي العمارة السكنية بشارع اسكندرية بمدينة مرسي مطروح.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الشكاوي والبلاغات وتقديم الحلول الفورية العاجلة لها.

وأكد السكرتير العام بان محافظ مطروح قرر تشكيل لجنه متخصصة للوقوف علي اسباب الهبوط وإعداد تقرير عن الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية تفادياً لوقوع أي شيء يعيق حركة السير بالشارع الفرعي .

وأضاف سكرتير عام المحافظة بأنه تم رفع مياه الصرف الصحي من بيارة قديمة بواسطة سيارات ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتم تكليف مجلس المدينة بدك وردم الهبوط الارضي بالشارع الفرعي وعمل طبقة اسمنتية ثم تسوية مكان الهبوط .

وتم التعامل على الفور مع الهبوط الأراضي بالشارع الفرعي خلال ساعات وردم الموقع المشار بشكل محكم من خلال معدات وسيارات مجلس مدينة مرسي مطروح تحت إشراف نائب رئيس المدينة وتحسين البيئة بحضور شرطة المرافق.