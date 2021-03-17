الإسكندرية

سكرتير محافظة الإسكندرية: اعتماد 300 مليون لمشروعات الصرف الصحي العاجلة

خلال العام المالى الحالى حتى يونيو 2021
ياسمين فواز 4:12 م, الأربعاء, 17 مارس 21 4:12 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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كشف اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، إنه تم اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه لتتفيذ الاحتياجات العاجلة فى مشروعات الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، خلال العام المالى الحالى حتى يونيو 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم، بشأن عدم قيام محافظة الإسكندرية برصف طريق الطابية بداية من مزلقان الشرطة العسكرية المعمورة البلد، وكذا شارع 25 بطريق طوسون – حى المنتزة، وطلبى الإحاطة، بشأن رصف بعض الطرق الهامة بدائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب – محافظة الإسكندرية، ورصف وإعادة تأهيل طريق أم زغيو بحي العجمي – محافظة الإسكندرية.

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وأشار تمام، إلى أن الحفر فى الطرق بالمناطق التى يتم توصيل الصرف الصحي يتسبب في تعطيل الرصف، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تنسيق كامل مع شركة الصرف الصحى، وسيتم عقد اجتماع مشترك غدًا، لمعرفة الأعمال التى تنفذها، ومراجعة خطة الرصف وتحديد الاعتمادات بناء على ذلك.

وأوضح أن هناك 1015 موقعًا ونقطة يتم فيها أعمال حفر، وأنه يتم تطوير 7 مناطق عشوائية.

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ووجهت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، لعقد اجتماع يضم مسئولى المحافظة وهيئة الطرق، والنواب، للتنسيق والمتابعة.

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بقلم ياسمين فواز

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