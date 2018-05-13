سكرتير عام مطروح يلتقي 80 متعافيا من الإدمان

معتز محمود التقى السيد الإمام، السكرتير العام بمحافظة مطروح، نائبًا عن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بقاعة مركز التعليم المدنى في مطروح، 80 متعافيا من الإدمان من 9 محافظات فى ختام معسكر "أنت الأقوى" من خلال إعادة تاهيلهم نفسيًا…

معتز محمود

التقى السيد الإمام، السكرتير العام بمحافظة مطروح، نائبًا عن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بقاعة مركز التعليم المدنى في مطروح، 80 متعافيا من الإدمان من 9 محافظات فى ختام معسكر “أنت الأقوى” من خلال إعادة تاهيلهم نفسيًا واجتماعيًا ودمجهم مجتمعيًا، والذى أقامه صندوق مكافحة الإدمان خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو الجاري، وبحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان.

وبدأت احتفالية ختام ورش عمل مكافحة الإدمان بعرض مسرحى، شارك فيه أبطال التعافي من الإدمان، والتي أوضحت عددًا من الضغوط والحالات التي تستدرج الشباب إلى مرحلة الإدمان لإثبات الذات أو الإهمال في التربية.

قام سكرتير عام محافظة مطروح بتكريم عدد من الشباب المتعافى والجهات المشاركة فى البرنامج.

وأكد الدكتور سالم عبد العاطي، مستشار محافظ مطروح للشئون الدينية على أوامر الله فى حفاظ الإنسان على صحته وعقله، حتى لا يصبح فريسة سهلة للشيطان والجريمة التى تؤدى إلى تدمير نفسه وأسرته والمجتمع، فالصحة أمانة ولا يليق بالإنسان أن يحلل لنفسه ما حرمه الله وأمرنا باجتنابه كالخمر والمخدرات، ولن ينتظر من ورائها سوى الفساد وتخلف الأمة بعيدًا عن التنمية.

وأكد القس نوح نبيل عن الكنيسة بمطروح على الجهود التى تبذل فى توعيه الشباب، حيث تم عمل توعية من أجل تقوية عزيمة الإنسان، ومنها تحت عنوان “لا يتسلط علينا شيء”، مؤكدًا أهمية الاهتمام بتكوين الأسرة وتوعية الوالدين على الأسس القويمة والتربية الصحيحة، وأهمية الاستغلال الأفضل لأوقات الفراغ لأبنائنا، وإعادة التهيئة وتعريفهم بالسلوك الأمثل مع تنظيم كورسات ودورات توعيه للشباب.

بينما استعرض الدكتور محمد رمضان مسئول مكافحة الإدمان بمطروح جهود الصندوق بمحافظة مطروح منذ يناير 2017 إلى الآن، من خلال عدد 468 ندوات توعية ومحاضرات بالقطاعات الحكومية في مطروح وخطبة بالمساجد، استهدفت عدد 25 ألف مواطن.