سكرتير عام مطروح يعقد اجتماعا لتنفيذ المبادرة الرئاسية «نور الحياة»

عقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي صندوق تحيا مصر بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية (نور الحياة) بمدينة مرسي مطروح لمكافحة مسببات ضعف الإبصار ، وذلك بحضور الدكتور محمد على متولى وكيل وزارة الصحة وفتحي الجمل مدير التضامن الاجتماعي وخالد عبد الحميد وكيل وزارة الشباب والرياضة وماجد عز مدير فرع الصندوق بمطروح، وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد السكرتير العام على توجيهات محافظ مطروح بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالمحافظة والصندوق لتذليل أي عقبات وإنجاح عمل القوافل بالمحافظة والوصول إلى المستهدف منها مع الإعلان عن القافلة بالصفحة الرسمية للمحافظة وإذاعة مطروح الإقليمية لتعريف المواطنين بها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال أولى قوافل المبادرة بالمحافظة يوم السبت القادم الموافق 16أكتوبر الجاري لمدة 6 أيام بمقر النادي الاجتماعي بمدينة مرسى مطروح وتشمل القافلة إجراء المسح الطبى والتشخيص المبكر لمسببات ضعف الابصار، مع عمل النظارات الطبية بالمجان داخل القافلة وتحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحي لمستشفى مطروح العسكرى.

وسيتم التنسيق مع المحافظة لدفع قافلة بمدينة الضبعة والعلمين فى شهر نوفمبر القادم، ومدينة براني والسلوم فى شهر ديسمبر القادم وذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بصحة المواطن والتخفيف عنه.

كما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود جامعة القاهرة بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية في توجيه قافلة طبية شاملة لاهالي مدن مرسي مطروح براني والسلوم خلال الفترة من 2 إلى 7 أكتوبر بهدف التيسير على الاهالي وتقديم مزيد من الخدمات الصحية والبيطرية بالإضافة الى التوعية والإرشاد.

وتم تنفيذ قافلة شاملة من جامعة القاهرة لدعم اهالى مدينتى ( برانى ـ السلوم ) خلال الفتره من 2 ـ 7 أكتوبر 2021 أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على الاهالى لأكثر من ( 3 ) ألاف حالة وإجراء العمليات الجراحية لعدد 96 مريض وتنفيذ برامج توعية وتربوية، كما قدمت القافلة الخدمات البيطرية والكشف البيطرى على عدد ( 4650) فصيل ( اغنام ــ ماعز ــ ابقار ــ طيور ــ……).

وإلتقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح امس الثلاثاء مع عدد من أهالى قرية تل العيس بمدينة العلمين بحضور كل من اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد والنائب حسن أبو قديره والمهندس مسعد عبد الهادى رئيس مدينة العلمين و المهندس سعيد الحفيان والحاج رزق ابو وافى ومديرى المديريات والادارات المعنية وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة .

وذلك فى إطار الحرص على التواصل المستمر مع اهالي مطروح وبحث مشاكلهم ومطالبهم ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والقومية التى تقيمها الدولة بمدينة العلمين.

وأكد محافظ مطروح حرص الدولة على تحقيق المصلحة والمنفعة العامة مع الحفاظ على حق المواطنين وعدم المساس بحقوقهم وصرف التعويضات المستحقة لهم ، والتنسيق حاليا مع الجهات المعنية لتوفير الأماكن البديلة ، مع مراعاة الترابط والبعد الاجتماعى لاهالى المنطقة ، وتأكيد القيادة السياسية انه لن يضار أى مواطن مع إقامة تلك المشروعات القومية التى تهدف إلى تحقق التنمية المنشودة ومستقبل افضل للوطن.