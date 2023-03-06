سكرتير عام «مطروح» يبحث سبل الارتقاء بالخدمات الثقافية والتعليمية لمكتبة مصر العامة

عقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظه مطروح رئيس مجلس ادارة مكتبة مصر العامة بالمحافظة اجتماعا بحضور مجلس ادارة المكتبة من القيادات التنفيذية المعنية، لبحث سبل الارتقاء بالخدمات الثقافية والتعليمية للمكتبة وتوسعة الاستفادة لأبناء مطروح، بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمقومات الثقافية والتراثية بالمحافظة والعمل على زيادة انشطتهابما يليق بمكانة محافظة مطروح السياحية والثقافيةو تحقيقا لمزيد من زيادة وجودة الخدمات للمواطنين.

ووجه السكرتير العام لمحافظة مطروح بالعمل على التعريف بمزيد من الخدمات التى تقدمها المكتبة لأبناء مطروح لتيسير حصول أبناء مطروح عليها كدورات التويفل والـicdl واللغات والحاسب الآلي وغيرها، وكذلك بحث مزيد من المقترحات لتوسعة أنشطة المكتبه ومنها زيادة تنظيم الدورات التدريبية والتاهليلة المعتمدةبها ،كذلك إعادة تطوير متحف التراث بالمكتبة بما يتلائم مع الإلمام بتفاصيل الحياة المطروحية ونشر التراث، مع إضافة خدمات سياحية والترويج للمحافظة ومنها إعداد افلام سياحية ودراسة إنشاء حمام ملح وغيرها واقامة معرض دائم للمنتجات التراثية واليدوية البيئية بمطروح.

كما شدد سكرتير عام المحافظة على ضرورة العمل على مزيد من التأهيل والتدريب للعنصر البشرى بالمكتبة لتحسين مزيد من المستوى في معرفة مقتنياتها وتعريفها لزوارها ولاستيعاب الأهداف الثقافية للمكتبة ودورها التنويري والتعليمى بالمحافظة.