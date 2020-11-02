سكرتير عام محافظة مطروح يتابع سير العمل وانضباط عدد من الإدارات

للوقوف على طبيعة المعوقات والمشكلات الإدارية والفنية والعمل الفورى على تذليلها

تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، اليوم الاثنين، مبنى مركز ومدينة مرسى مطروح لمتابعة حركة سير العمل، والتأكيد على ضرورة الانضباط والالتزام، مع الوقوف على طبيعة المعوقات والمشكلات الإدارية والفنية والعمل الفورى على تذليلها، وحلها من أجل الإسراع بوتيرة إنجاز الأعمال وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

وقام سكرتير عام المحافظة بتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ومتابعة تيسير إجراءات منظومة تلقى طلبات المواطنين، خاصة الراغبين فى التقدم على التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقًا للضوابط المعمول بها فى ذلك القانون.

كما تفقد سكرتير عام محافظة مطروح للحملة الميكانيكية بمركز ومدينة مرسى مطروح للوقوف على مدى جاهزية واستعداد كل السيارات والمعدات للتحرك مع أى طارئ، خاصة مع بداية موسم الشتاء ومواجهة السيول، وتجمعات مياه الأمطار.

تفقد الحملة الميكانيكية لديوان عام المحافظة

كما تفقد السكرتير العام لمحافظة مطروح الحملة الميكانيكية لديوان عام المحافظة ومتابعة حركة سير السيارات ومدى انضباط السائقين، مع مراجعة تحركات جميع السيارات خارج الحملة والالتزام بخط السير وتوقيتات العودة، مقرراً إتخاذ الاجراءات القانوينة ضد المخالفين.