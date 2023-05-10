سكرتير عام البحيرة يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

عقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر – السكرتير العام لمحافظة البحيرة ، اجتماعا بحضور اللواء عمرو عصمت – مسئول شركة دار الهندسة بالبحيرة واللواء أحمد الكرداني – رئيس الهيئة العامة للطرق “المنطقة 13” ورؤساء الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، ومنسق مبادرة “حياة كريمة” بالمحافظة وعدد من مهندسي شركة دار الهندسة ومسئولى شركات المرافق، وممثلي الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة.

جاء ذلك لمتابعة الأعمال الجارية ضمن مبادرة “حياة كريمة” ونسب تنفيذ المشروعات (البنية التحتية – الطرق الرئيسية – سكن كريم) بمدن ومراكز المحافظة وتذليل المعوقات التي قد تعترض بعض المشروعات، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وأكد السكرتير العام أهمية مبادرة تطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة” والتي تعمل على تغيير شكل الحياة فى القرى الأكثر احتياجاً، حيث شهدت البحيرة طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات وذلك بفضل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتذليل كافة المعوقات.

واشار إلى أن كافة أجهزة المحافظة تٌولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وفق أحدث النظم والمواصفات الفنية والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، وتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض بعض المشروعات.

وأشاد اللواء محمد شوقي بدر، بالجهود الكبيرة التى تقوم بها كافة الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة، مشدداً على تكثيف التعاون والتنسيق بين كافة أجهزة ومؤسسات المحافظة لتنفيذ أسرع المعدلات وإستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور.

وتم خلال الاجتماع إستعراض جهود شركات المرافق المختلفة والأعمال والإنشاءات المكلفين بتنفيذها، وكذا مراجعة الأعمال الجارية بالتنسيق بين دار الهندسة وشركات المرافق والمديريات الخدمية، حيث تم التوجيه، بدفع العمل والالتزام وتكثيف سبل التعاون بين كافة الجهات المشاركة بالمبادرة، بالإضافة إلى انضباط جميع العاملين بالمواقع التي تتم فيها مشروعات المبادرة، مع الالتزام بكافة وسائل الحماية المدنية والأمن الصناعي وتعليمات السلامة والصحة المهنية.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة 8868 مشروعا فى شتى القطاعات بـ 6 مراكز بالمرحلة الأولى ( دمنهور – كفر الدوار – أبو حمص – حوش عيسى – أبو المطامير – وادي النطرون ) بإجمالي 42 قرية رئيسية و238 عمودية و3967 قرية وتابع، بلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.