سكرتير المنظمة البحرية الدولية يشيد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولجيا

معتز محمود أشاد كيتاك ليم السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية والوفد المرافق بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والبيئة التعليمية الخصبة الذي تتناسب مع تطورات العصر في مجال النقل البحرى والعلوم البحرية. جاء ذلك خلال…

معتز محمود

أشاد كيتاك ليم السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية والوفد المرافق بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والبيئة التعليمية الخصبة الذي تتناسب مع تطورات العصر في مجال النقل البحرى والعلوم البحرية.

جاء ذلك خلال زيارته مع الوفد المرافق إلى المقر الرئيسي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبي قير في الإسكندرية، وأقامت الأكاديمية العربية مراسم استقبال رسمية للسكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية برفقة إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية.

أكد أن الاكاديمية تقوم بدور مهم كحلقة وصل فاعلة لنقل العلوم والمعارف المتقدمة في مجال التعليم والتدريب البحرى، والخبرات النادرة فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس التي تحرص الاكاديمية على توفيرها .

أشار إلي أنه يقوم بالترويج للأكاديمية في مختلف جولاته حول العالم كما انه يشجع الراغبين في الدراسة للالتحاق بالأكاديمية لما لمسه من تطور فيما تقدمه من جودة تعليمية في مجالات النقل البحرى.

من جانبه ألقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج كلمة رحب خلالها بالسكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية معربا عن شكره وتقديره لتلبية الدعوة لزيارة مقر الأكاديمية بأبي قير في الإسكندرية .

أوضح “عبد الغفار” أن رؤية الأكاديمية أن تكون رائدة ومتميزة إقليمياً ودوليا في مجال العلوم البحرية ، وتنبثق عن هذه الرؤية من رسالتها التي تركز على التميز في تأهيل الدارسين والخريجين ليكونوا على أتم الاستعداد لأن يكونوا مؤهلين لسوق العمل.

قال “عبد الغفار” ان زيارة السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية للأكاديمية تعد حافزا كبيرا للطلاب والطالبات وجميع العاملين بها لمواصلة التميز والتفوق في مختلف فروع العلم مؤكدا ان السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية يعد أحد أهم الشخصيات البحرية في العالم.

أضاف أن الأكاديمية أصبحت مصنعا للكوادر المؤهلة لخوض غمار الحياة التى تنتظرهم بعض تخرجهم بكل كفاءة واقتدار.

تضمنت الجولة زيارة مركز القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل حيث أبدى اعجابه الإمكانيات التى تمتلكها الأكاديمية و التى تؤهلها لأن تكون بين مصاف كبرى الجامعات البحرية.