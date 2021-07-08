سيـــاســة

سكرتير الأمم المتحدة يُثني على رئاسة مصر للجنة بناء السلام

اللقاء تضمن حواراً ثرياً وتوافقاً في الرؤى حول سبل تعزيز فاعلية هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام.
سمر السيد 1:30 م, الخميس, 8 يوليو 21 1:30 م, الخميس, 8 يوليو 21

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التقى السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بصفته رئيس لجنة بناء السلام، بسكرتير عام المنظمة “أنطونيو جوتيريش”،أمس، حيث شهد اللقاء التباحث حول أولويات الرئاسة المصرية للجنة، والتقدم المُحرز في تنفيذها، وكيفية العمل على تذليل العقبات التي تحول دون تعزيز فاعلية وأثر جهود المنظمة في بناء واستدامة السلام.

وأوضح السفير إدريس في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ، أن اللقاء تضمن حواراً ثرياً وتوافقاً في الرؤى حول سبل تعزيز فاعلية هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام، وإشادةً وتقديراً كبيرين من جانب السكرتير العام للأمم المتحدة بالرئاسة المصرية النشطة للجنة الأممية، فضلاً عن تأكيد دعم قيادة المنظمة للأولويات التي حددتها مصر في رئاستها للجنة.

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وأضاف السفير إدريس أن اللقاء أكد الأهمية المتنامية للجنة بناء السلام في دعم الدول المتأثرة بالنزاعات والمساعدة في تجنب نشوب النزاعات مستقبلاً على ضوء ما تحظى به من توافق ما بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لعملها وفق مبدأ الملكية الوطنية، فضلاً عن دورها المهم في تعميق الشراكات وتحقيق التنسيق والتناغم بين جهود الفاعلين الدوليين، كما أبرز اللقاء ضرورة العمل على معالجة التحديات التي تواجه هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام لاسيما فيما يتعلق بجهود توفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ لأنشطة بناء السلام خاصة أثناء فترات الانتقال بعد خروج عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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