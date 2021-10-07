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«سكاي نيوز»: السلطات المصرية تحقق في واقعة العثور على لقاحات «كورونا» وسط القمامة بالمنيا

طالب المتابعون بالبحث عن مرتكب هذه الجريمة ومحاسبته
مصطفى الجُدي 9:31 م, الخميس, 7 أكتوبر 21 9:31 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

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عثر أهالي قرية أبشاق بمركز بني مزار في المنيا على كميات كبيرة من الأكياس تحوي لقاحات مضادة لفيروس كورونا مغلفة في عبواتها ولم تستخدم، ملقاة في القمامة بجانب إحدى الترع.

وذكرت “سكاي نيوز عربية” أنه تم إبلاغ السلطات الأمنية، التي تحفظت على الكمية، وتم إخطار النيابة العامة من أجل التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

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وتسبب ذلك في موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن هناك عدد كثير من المعلقين أكدوا أنهم سجلوا للحصول على التطعيم منذ فترة ولم يحصلوا عليه حتى الآن.

وطالب المتابعون بالبحث عن مرتكب هذه الجريمة بحسب وصفهم، ومحاسبته على هذا الإهدار للقاحات مهمة في ظل جائحة يواجهها العالم.

وقال محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الواقعة تخضع لتحقيقات مديرية الصحة بالمنيا، وكذلك لتحقيقات النيابة العامة، وأنه سيتم إعلان التفاصيل حين انتهاء التحقيقات وكشف ملابسات ما حدث.

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بقلم مصطفى الجُدي

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