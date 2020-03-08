سكاي نيوز : إصابة رئيس أركان الجيش الإيطالي بفيروس كورونا

أعلنت وسائل إعلام إيطالية عن إصابة رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي، بفيروس كورونا الجديد، مع تفشي الفيروس في جميع أنحاء إيطاليا.

وقالت إن الجنرال سالفاتوري فارينا، رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي، أصيب بفيروس كورونا الجديد، وتم حجره صحيا، نقلا عن سكاي نيوز.

وقال الجنرال الإيطالي في الحجر الصحي داخل منزله: “أنا بخير، سأواصل أداء مهماتي”، وفقا لمصادر إيطاليا عديدة.

وكشف الجنرال فارينا عن إصابته بفسه، عندما خرج بتصريحات قال فيها: “لقد جاءت نتيجة فحوصاتي بفيروس كورونا إيجابية”.

أضاف: ” أنا بخير، أنا منعزل في محل إقامتي، امتثالا للتوجيهات الصادرة عن السلطات الحكومية والبروتوكولات الصحية المتوخاة؛ وبناء على ما نقوم به للتحقق من جهات الاتصال التي أجريناها في الأيام القليلة الماضية”.

“سأستمر في أداء واجباتي وسيحل محلي الجنرال بوناتو للأنشطة التي لا يمكنني المشاركة فيها. أقدم تحياتي الحارة والشكر إلى نساء ورجال الجيش الذين يعملون على معالجة هذه الحالة الطارئة في مركز العمليات، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية”.

وتأتي إصابة الجنرال فارينا مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا، وخاصة في المناطق الشمالية من البلاد.

وتجاوز عدد حالات الوفاة في إيطاليا 230 جراء انتشار فيروس كورونا.

وأعلن المسئولون عن أكثر من 50 وفاة خلال 24 ساعة.

أما عدد الإصابات فقد قفز ليصبح 5 آلاف و883 مصابا.

وفي محاولة لوقف تفشي المرض، فرضت السلطات حجرا صحيا على مقاطعة لومباردي و11 منطقة أخرى في الشمال وعزل نحو 16 مليون شخص في تلك المناطق حتى الثالث من أبريل المقبل.

كما سجّلت إيطاليا، الدولة الأكثر تضرّراً في أوروبا، ارتفاعاً حاداً في عدد الحالات.