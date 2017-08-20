سكاي موزعأ لهواتف موتورولا في مصر‎

المال – خاص :وقعت شركة لينوفو عبر شركة «موتورولا» التابعة لها، مع سكاي للتوزيع، اليوم، شراكة استراتيجية لتوزيع أجهزة موتورولا في مصر من خلال شبكتها للتوزيع. ووفقا للاستراتيجية، سيتمكن مستخدمو هواتف موتورولا الذكية من شراء الأجهزة من أي من متاجر سكاي للتوزيع في مختلف محافظا

المال – خاص :

وقعت شركة لينوفو عبر شركة «موتورولا» التابعة لها، مع سكاي للتوزيع، اليوم، شراكة استراتيجية لتوزيع أجهزة موتورولا في مصر من خلال شبكتها للتوزيع.

ووفقا للاستراتيجية، سيتمكن مستخدمو هواتف موتورولا الذكية من شراء الأجهزة من أي من متاجر سكاي للتوزيع في مختلف محافظات مصر أو حتى طلب الهاتف عبر الإنترنت.

وكان تقرير صدر مؤخراً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قال إن 88.1% من الأسر المصرية تمتلك هواتف محمولة. ويستند التقرير إلى دراسة أجريت على عينة من 25 ألف أسرة في مختلف المحافظات. كما أشار التقرير إلى أن 22.1% فقط من الأسر المصرية تمتلك هواتف ذكية.



