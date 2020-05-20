رياضة

«سكاي» تكشف سلبية الاختبارات الطبية الأولى للاعبي نادي ميلان

البروتوكول الطبي بإيطاليا يشدد على ضرورة إجراء كل نادي لاختبارات فيروس كورونا على مرحلتين؛ للتأكد من سلامة الجميع قبل استئناف التدريبات تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي
إسلام مصطفى 8:02 م, الأربعاء, 20 مايو 20 8:02 م, الأربعاء, 20 مايو 20

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أكدت سكاي سبورت إيطاليا، أنه لم يثبت إصابة أي شخص في نادي ميلان بفيروس كورونا بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاختبارات الخاصة بالفيروس.

البروتوكول الطبي بإيطاليا يشدد على ضرورة إجراء كل نادي لاختبارات فيروس كورونا على مرحلتين؛ للتأكد من سلامة الجميع قبل استئناف التدريبات تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي.

ووفقًا لـ«سكاي» فإن نتائج اللاعبين الذين تم اختبارهم أمس الثلاثاء جاءت سلبية بالكامل.، على أن يخضع جميع اللاعبين نفسهم لاختبارات ثانية يوم غد الخمس للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

يُذكر أن باولو مالديني، أسطورة ميلان ومنتخب إيطاليا، ونجله دانيال، قد أصيبا بفيروس كورونا قبل شهرين لكنهما تعافيا بالكامل في الوقت الحالي.

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بقلم إسلام مصطفى

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