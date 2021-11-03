استثمار

«سكاي» تستهدف 1.2 مليار جنيه مبيعات من منتج «سكاي فالف»

علي هامش مشاركتها بمعرض فايركس
شريف عمر 12:31 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 12:31 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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أعلنت شركات  سكاي تدشين علامتها التجارية الجديدة  ” سكاي فالف ”  والمختصة بحلول وتكنولوجيا محابس المياة الخاصة لأنظمة مكافحة الحريق والتكييف المركزي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدتة الشركة علي هامش رعايتها لمعرض ” فايركس مصر” بأرض المعارض بمحور المشير طنطاوي والمقام في الفترة من 1 الي 3 نوفمبر تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة المصرية القابضة للكهرباء.

وقال المهندس ” خالد شداد ”  المدير التنفيذي للمجموعة إن مجموعة  شركات سكاي تستهدف في الوقت الراهن الإنتهاء من كافة إجراءات الفحص والإعتمادات الدولية من قبل مختبرات الجودة المعتمدة عالمياً أستعداداً لطرحها رسمياً بالأسواق مع بداية العام القادم ، كأول منتج يحمل علامة تجارية مصرية حاصل علي كافة الشهادات والإعتمادات الدولية لأول مرة في مصر وفي قارة أفريقيا، وبإستثمارات 350 مليون جنيه ومستهدف مبيعات يتخطي المليار جنيه.

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وأوضح أن مجموعة شركات سكاي تأسست في عام 2015 بإندماج وتحالف تسع شركات وطنية تعمل في مجال الإنشاءات والبنية التحتية والمقاولات الكهروميكانيكية ومجال الإستشارات المالية والإدارية بالإضافة الي الاستيراد والتصدير لمعدات الأمن والسلامة وتكنولوجيا تكيف الهواء.

و أصبحت المجموعة قادرة علي تقديم خدماتها للسوق المحلية من خلال محفظة منتجات وخدمات متنوعة تلبي جميع رغبات العملاء والبدء فعلياً بإنشاء تحالفات خارجية لتقديم خدمات المجموعة علي المستوي الإقليمي و الدولي ، برؤية تهدف أن تكون  في مقدمة أكبر الكيانات التجارية للمقاولات العامة والإستيراد والتصدير علي المستويين المحلي والإقليمي.

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وأكد شداد على   أنه في ظل سعي مجموعة  شركات سكاي  لتقديم الأفضل كانت ومنذ البداية علامتنا التجارية ” موركس ” هي أحد أهم الركائز الأستراتيجية لنجاح المجموعة

حيث تعتبر مجموعة شركات سكاي هي الوكيل الحصري محلياً للعلامة التي تأسست في جمهورية مصر العربية كأحد المنتجين الوطنيين لحلول مكافحة الحريق بشعار كل فخر صنع في مصر وبخبرة تفوق 41 عاماً في تصنيع معدات مكافحة الحريق.

شراكات عالمية

وعلي صعيد الشركات التجارية العالمية صرح المهندس خالد شداد انه تم توقيع عقد شراكة تجارية مع شركة  ” بييرلس الأمريكية ”  بخبرة  مائة عام خبرة في تطوير صناعة مضخات المياة ذات القدرة العالية بالعالم

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وبموجب هذة الشراكة تكون مجموعة شركات سكاي  هي الوكيل الحصري لتوريد كافة أنواع مضخات الحريق وأنظمة التكييف المركزي بالقطاع التجاري بالسوق المحلي في خطة توسعية طموحة تتماشي مع التوسع العمراني الضخم الذي تتبمناة القيادة السياسية

وبمجال الأعمال المستدامة أضاف شداد أن سياسة مجموعة  شركات سكاي تعمل بشكل فعال لوجود برنامج إستدامة فعال يغطي كل أبعاد أعمال المجموعة من الأداء المالي ، والمسؤولية المجتمعية ، ورفاهية العملاء ، والعناية بالبيئة

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بقلم شريف عمر

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