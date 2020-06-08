سكاي: البريميرليج يدرس فتح «ميركاتو الصيف» في أغسطس المقبل

يُفكر مسؤولو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في فتح باب الانتقالات الصيفية، اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل وحتى الثاني من شهر أكتوبر، وذلك عقب انتهاء الموسم الذي لم يستكمل بعد، بسبب توقف النشاط الرياضي بعد جائحة فيروس كورونا. وكان من المفترض…

يُفكر مسؤولو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في فتح باب الانتقالات الصيفية، اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل وحتى الثاني من شهر أكتوبر، وذلك عقب انتهاء الموسم الذي لم يستكمل بعد، بسبب توقف النشاط الرياضي بعد جائحة فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يكون باب الانتقالات مفتوحا في الـ18 من الشهر الجاري لكن بما إن الموسم لم يُستكمل بعد بسبب تفشي فيروس كورونا فإن الانتقالات لن تكون متاحة.

ووفقًا لـ«سكاي سبورتس»، فإن الاتحاد الإنجليزي يُفكر في فتح ميركاتو الصيف مع شهر أغسطس على أن ينتهي في الأيام الأولى من شهر أكتوبر.

يُذكر أن الاتحاد الإيطالي أعلن في وقت سابق فتح باب الانتقالات في الأول من شهر سبتمبر المقبل حتى الخامس من أكتوبر.