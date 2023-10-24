«سكاي أبو ظبي»: «Bluetree» يفوز بجائزة «African Property Awards» كأفضل مشروع سكني

أعلنت شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، الذراع العقارية لمجموعة دايموند الإماراتية- فوز مشروعها Bluetree بالقاهرة الجديدة بجائزة “African Property Awards”، الممنوحة من قبل لجنة خبراء من الحكام المستقلين، كأفضل مشروع سكني في أفريقيا عن فئة “المشروعات السكنية الأكثر من 20 وحدة لعام 2023-2024″، وذلك بفضل التصميم الفريد و الموقع المتميز للمشروع.

يأتي ذلك تتويجاً لرؤية إدارة شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، في إنشاء مشروعات مميزة ومختلفة تناسب فئات عديدة من العملاء، واستكمالاً لسلسة نجاحات مشروع Bluetree، والذي استطاع تحقيق مبيعات ضخمة تقارب 3 مليارات جنيه في وقت قياسي، وشهد طلباً مرتفعاً من عملاء المعارض الداخلية التي أقيمت خلال الفترة الماضية وآخرها معرض سيتي سكيب 2023.

وتسلم المهندس عبد الرحمن عجمي الرئيس التنفيذي لشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري ومصطفى صلاح الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، الجائزة خلال الحفل الذي أقيم يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023 في دبي، وحضره نخبة من أبرز المطورين العقاريين في أفريقيا والشرق الأوسط.

موقع مميز

جدير بالذكر أن شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، أطلقت مشروع Bluetree خلال شهر فبراير الماضي على مساحة 50 فداناً، وينفرد المشروع بالعديد من المزايا التي جعلته أفضل المشروعات السكنية بالقاهرة الجديدة، بدايةً من اختيار موقع المشروع بأفضل منطقة بمدينة القاهرة الجديدة المعروفة باسم “جولدن سكوير”وتم تصميمه بالتعاون معJZMK العالمية، والذي يوفر للعملاء تجربة المعيشة العصرية المريحة، وتشغل المباني نسبة 19% فقط من إجمالي المساحة مما يوفر أجواء صحية للسكان لتطبيق المعايير البيئية للمحافظة على المناخ وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

وحدات المشروع

ويضم مشروع Bluetree حوالي 1300وحدة سكنية ما بين شقق ودوبلكس بمساحات مختلفة تتراوح بين 115 إلى 300 متر مربع، مصممة على أرضي وأربعة طوابق، والجزء التجاري والإداري، الذي يحتوي على مساحات تجارية وإدارية متميزة تلبي كل احتياجات العملاء، كما يضم المشروع نادي اجتماعي، وحديقة مركزية، ومنطقة ألعاب أطفال مميزة ومسارات مخصصة لقيادة الدراجات وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية والفنية المتنوعة، إلى جانب الخدمات الذكية.

القيمة المضافة

أعرب المهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، عن سعادته بفوز أحد مشروعات الشركة بجائزة ” African Property Awards” للعام الثاني على التوالي، حيث حاز مشروع Capital Avenue أحد أكبر المشروعات التجارية في منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، أيضاً على جائزة African Property Award لعام 2022، كأفضل مشروع متعدد الاستخدامات في مصر.

مما يؤكد نجاح رؤية الإدارة في تنفيذ مشروعات عقارية تحقق قيمة مضافة للقطاع العقاري المصري، وتفوز بجوائز دولية مرموقة مما يسهم في الترويج الإيجابي للنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، ويعزز من الثقة في جودة المنتج العقاري الذي نقدمه، كما تعكس الجائزة التاريخ الذي تتميز به مجموعة دايموند في تطوير كبرى المشروعات بالإمارات ومصر.

تفاصيل الجائزة

وتعد جائزة “2024-2023 APA African Property Award”، أحد الجوائز الأشهر والأكثر أهمية في هذا المجال، ويتم التحكيم في جوائز العقارات الإفريقية والعربية 2022 من قبل لجنة مستقلة تضم أكثر من 80 خبيراً في هذا المجال، ويرأس لجنة التحكيم اللورد كيثنس، واللورد بيست، واللورد ويفرلي، أعضاء مجلس اللوردات في برلمان المملكة المتحدة.