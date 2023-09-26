«سكاي أبو ظبي» تحقق 600 مليون جنيه مبيعات من 80 وحدة خلال «سيتي سكيب 2023»

حققت شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري الذراع العقارية لمجموعة دايموند الإماراتية مبيعات ضخمة خلال النسخة الثانية عشرة من معرض سيتي سكيب بلغت 600 مليون جنيه بإجمالي 80 وحدة على مدار أيام المعرض الأربعة.

وشهد جناح شركة سكاي أبو ظبي بـ”سيتي سكيب 2023″، إقبالاً كبيراً من زوار المعرض، للتعرف على الوحدات المتاحة بمشروعات الشركة المعروضة للحجز وهي: Capital Avenue وOne Residence وBluetree.

وقدمت الشركة عروض لتقسيط الوحدات تتناسب مع القوة الشرائية للمواطنين وتضمن عائد استثماري للمشروعات العقارية بين وجهات التطوير المختلفة.

وأطلقت الشركة “One Residence” أحدث مراحل مشروع Capital Avenue بالعاصمة الإدارية الجديدة على هامش المعرض، مما يؤكد على نجاح رؤية الشركة في طرح مشروعات تلبي تطلعات العملاء.

وتضم المرحلة الجديدة من “One Residence” 50 وحدة سكنية متميزة بمساحات مختلفة تتراوح من 70 إلى 130 متر مربع، وسيتم تسليمها كاملة التشطيب للعملاء بجودة عالية، مصممة من قبل شركة Eklego Design.

وتعتزم الشركة تسليم الوحدات بتشطيب فاخر يسهل على العميل الانتقال للإقامة فورًا، إضافة إلى توفير خدمات الـconcierge، ومن المقرر تسليم وحداته عام 2027.

ويقع One Residence على مساحة أكثر من 21 ألف متر مربع، ويتميز بموقعه الذي يطل على واجهات رئيسية وهي الحي الدبلوماسي والممشى السياحي والنادي المفتوح.

ويضم مشروع Capital Avenue مساحات متعددة الاستخدامات ومتنوعة للأنشطة التجارية والإدارية والطبية، بجانب ذلك يضم المشروع مسطحات مائية، وممشى مركزي، ومن المقرر تسليم أولى وحداته خلال الربع الثالث من عام 2025.

وحقق مشروع Bluetree مبيعات قوية منذ طرحه للحجز تخطت ال 2 مليار جنيه خلال 6 شهور منذ الإعلان عنه في بداية العام الجاري، ليصبح من ضمن أنجح المشروعات في شرق القاهرة من حيث تحقيق المبيعات في وقت قياسي.

مشروع بلو تري يتصدر قائمة المبيعات السكنية للشركة

واستكمل مشروع Bluetree صدارة المبيعات السكنية، نتيجة تزايد ثقة العملاء في حرص شركة سكاي أبو ظبي على تقديم الأفضل لعملائها، وذلك من خلال موقعه المتميز الممتد على مساحة 50 فدان بآخر قطعة أرض مميزة بمنطقة الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة، وتصميم عام للمشروع يوفر تجربة المعيشة العصرية المريحة، كما أن جميع مباني المشروع مشيدة على أرضي وأربعة طوابق، لتشغل نسبة المباني 19% فقط من إجمالي المساحة الكلية، مما يوفر أجواء صحية للسكان لتطبيق المعايير البيئية للمحافظة على المناخ وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، ويضم المشروع 1300 وحدة متنوعة ما بين السكني والتجاري والإداري، ومن المتوقع تسليم أولى وحدات المشروع خلال عام 2027.

ويقسم مشروع Bluetree إلى جزء سكني يضم شقق ودوبلكس بمساحات مختلفة تتراوح بين 115 إلى 300 متر مربع، والجزء التجاري والإداري، الذي يحتوي على مساحات تجارية وإدارية متميزة تلبي كل احتياجات العملاء، كما يضم المشروع نادي اجتماعي، وحديقة مركزية، ومنطقة ألعاب أطفال مميزة ومسارات مخصصة لقيادة الدراجات وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية والفنية المتنوعة، إلى جانب الخدمات الذكية.