«سكاي أبوظبي» تشارك بمشروع Capital Avenue في سيتي سكيب 2022

أعلنت شركة سكاي أبو ظبي مشاركتها في فعاليات معرض سيتي سكيب العقاري 2022 والذي يقام في الفترة من 21 – 24 سبتمبر 2022، وتعتزم المشاركة بمشروعها التجاري Capital Avenue.

وستقوم سكاى أبوظبى بتقديم عروض مميزة على مشروعها Capital Avenue خلال فترة المعرض، بتسهيلات تصل إلى 10 % مقدم والتقسيط على مدار 12 عام، إلى جانب عرض مختلف الفرص الاستثمارية وذلك بهدف جذب أكبر فئة من المستثمرين المحليين والدوليين.

قال المهندس عبد الرحمن عجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، إن الشركة تحرص دائماً على المشاركة في المعارض العقارية المختلفة، داخل مصر وخارجها، لتكون قريبة من عملائها في كل مكان، وتقدم لهم العروض الحصرية والفرص الاستثمارية المناسبة لكافة الاحتياجات

فرصة للاطلاع على مختلف الوحدات العقارية

وأكد أن المعرض يعد فرصة ذهبية للاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية والعروض على مختلف الوحدات العقارية، بجانب مشاركة كبرى المطورين لعرض عدد كبير من المشروعات العقارية والتجارية والإدارية في مختلف أنحاء مصر

كل ذلك يساهم في معرفة وضع العقارات في مصر والتعريف بحجم التنمية العمرانية ، لدفع عملية تصدير العقارات خارج مصر بما يتناسب مع استراتيجية الدولة لتصدير العقار خارج مصر، والوصول إلى عملاء سواء مصريين أو عملاء غير مصريين.

طبيعة المشروع

يعد مشروع Capital Avenue، من أكبر المشروعات التجارية في منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع على مساحة أكثر من 21 ألف متر مربع

وينفرد بمزايا عديدة ستجعله وجهة التسوق في العاصمة الإدارية بدايةً من موقعه المتميز الذي يطل على 4 واجهات رئيسية ابرزهم: الحي الدبلوماسي والممشى السياحي والنادي المفتوح

بالإضافة إلى تصميم عصري يوفر مساحات متعددة الاستخدامات ومتنوعة للأنشطة التجارية والإدارية والطبية ليوفر تجربة فريدة في التسوق والترفيه لسكان العاصمة الجديدة مما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، بجانب ذلك سيضم المشروع مسطحات مائية، وممشى مركزي .

كما سيوفر مشروع Capital Avenue مكاتب إدارية متنوعة المساحات لتحقيق الطلب المتزايد للاستثمار بمنطقة شرق القاهرة، مما يمثل فرصة لجذب كبرى الشركات الأجنبية التي تبحث عن مقرات إدارية لها بمستوى مميز من التصميم والخدمات في مصر

توسعات مرتقبة فى التجمع الخامس

كما ان شركة سكاي أبو ظبي الآن في المراحل الأخيرة من المفاوضات مع هيئة المجتمعات العمرانية على قطعة ارض جديدة في التجمع الخامس وذلك من أجل تنفيذ مشروع عمراني متكامل عليها بنظام الشراكة مع الهيئة، حيث يعد المشروع هو الثالث للشركة الإماراتية في مصر.