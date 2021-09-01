«سكاي أبوظبي» تحقق مليار جنيه مبيعات بمشروع Residence Eight العاصمة الإدارية في وقت قياسي

حققت شركة “سكاي أبوظبي” للتطوير العقاري -الذراع العقاري لمجموعة دايموند العقارية – مبيعات بلغت مليار جنيه من مشروع Residence Eight بالعاصمة الإدارية الجديدة في وقت قياسي

وتم ذلك من خلال بيع 600 وحدة سكنية، لتضيف “سكاي أبو ظبي” نجاحًا جديدًا لسلسة إنجازاتها في السوق العقارية المصرية خلال فترة قصيرة، وتقدم نموذجًا ناجحًا للاستثمار الأجنبي في مصر.

ومنذ إعلان دخولها السوق المصرية مطلع شهر فبراير الماضي، نجحت شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري في تحقيق العديد من الإنجازات بدايةً من وضع خطة متكاملة لاستثمار 15 مليار جنيه خلال عامين إيمانًا منها بالفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري المصري.

وبدأت خطتها بعد شهر من الإطلاق بتنفيذ مشروع بالعاصمة الإدارية على مساحة 23 فدانًا، لتصبح من أسرع الشركات التي تحصل على القرار الوزاري لإنشاء المشروع وتبدأ في تنفيذه على أرض الواقع للتأكيد على جديتها في تنفيذ المشروع وتسليمه للعملاء في الوقت المحدد، وتماشيًا مع توجهات الدولة بسرعة تنمية العاصمة الإدارية.

عجمي: الشركة تنجح في تحقيق إضافة حقيقية

وأعرب المهندس عبد الرحمن عجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، عن سعادته بنجاح “سكاي أبو ظبي” في تحقيق إضافة للقطاع العقاري المصري خلال فترة قصيرة بفضل ما تمتلكه الشركة من خبرات ضخمة في تنفيذ مشروعات ناجحة بالإمارات

بالإضافة إلى نجاح “سكاي أبوظبي” في تقديم منتج عقاري مختلف ومتنوع يقدم نموذجًا حقيقيًا للمشروعات المتكاملة وهو ما عزز من خطط الترويج لمشروع Residence Eight ورفع من تنافسيته بين المشروعات المطروحة بالعاصمة، علاوة على سرعة تنفيذ المشروع، وبدء أعمال الحفر خلال حفل وضع حجر أساس المشروع في شهر مارس الماضي.

ونتيجة لتميز مشروع Residence Eight وخبرة شركة سكاي أبو ظبي في التطوير العقاري، وصل حجم مبيعات المشروع إلى مليار جنيه منذ فتح باب الحجز، وبلغ عدد الوحدات السكنية المباعة من المشروع حوالى 600 وحدة من إجمالي 1000 وحدة

مستهدف بيع 200 وحدة خلال الربع الأخير

والمستهدف بيع 200 وحدة جديدة خلال الربع الأخير، لتحقق أكثر من 50% من مستهدف المبيعات البالغ 1.5 مليار جنيه خلال أقل من 5 شهور.

وفي الوقت نفسه تشهد الشركة زيادة مستمرة متمثلة في ارتفاع عدد عملائها إلى 500 عميل في وقت قياسي، وهذ الرقم في زيادة تصاعدية نظرًا للإقبال الكبير على المشروع.

كما تشهد الشركة تزايدا مستمرا في أعداد العاملين من خلال الرؤية المتبعة من قبل الشركة التي تتمثل في جذب واستقطاب أفضل الكوادر العاملة الذين يتمتعوا بكفاءات وخبرات تنافسية يستطيعوا من خلالها إضافة نوع من التميز للشركة تبرزها عن غيرها، خاصة في ظل ما تشهده السوق العقارية من منافسة قوية تتطلب استقطاب كفاءات فريدة من نوعه.

لتقدم “سكاي أبو ظبي” نموذجًا ناجحًا في الاستثمار الأجنبي من خلال ضخ استثمارات أجنبية من الخارج، وسرعة تنفيذ مشروعاتها مع تشغيل أكبر كم من العمالة، وهو ما أهلها “سكاي أبو ظبي” على جائزة أفضل أداء استثماري لمطوري عقاري في العاصمة الإدارية في احتفالية BT100 الأخيرة.

طبيعة المشروع

مشروع Residence Eight يقدم نموذجًا حقيقيًا للمشروعات المتكاملة من خلال تقديم حلول معيشة عصرية تخدم كافة احتياجات العملاء وتحقق لهم الراحة والأمان والخصوصية، عبر تخصيص 80% من المشروع للعنصر السكني 20% للعنصر التجاري.

وذلك باستخدام أحدث أساليب الهندسة والعمارة والتصميم، كما يضم المشروع مساحات خارجية واسعة لتنفيذ الفعاليات والأنشطة والمناسبات، بالإضافة إلى ذلك يضم كلوب هاوس يتيح لهم الرفاهية على بعد دقائق من منطقتهم السكنية.

ويقع مشروع Residence Eight بموقع متميز بمنطقة الـR8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي المنطقة المحاطة بالحي الدبلوماسي من الغرب والمطلة على 70 فدانا من المساحات الخضراء من الشمال والنهر الأخضر من الجنوب بالقرب من وسط المدينة، ويضم نحو ألف وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 80 إلى 360 متر مربع ما بين شقق ووحدات “دوبلكس” الفاخرة.

يُذكر أن شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري هي شركة تابعة لمجموعة “دايموند” الإماراتية الرائدة في مجال الخدمات العقارية المتخصصة بمجموعة متنوعة من المشروعات والأنشطة؛ وذلك باستثمارات تبلغ مليار دولار ومحفظة مشروعات تصل إلى أكثر من 17 مشروعا في دولة الإمارات.