سكاى نيوز: تسريبات تكشف موعد طرح هاتف سامسونج القابل للطى

كشفت تقارير تقنية ، أن شركة سامسونج تعتزم طرح هاتفها الذكى الجديد القابل للطى “جالاكسى فولد 2” فى غضون أشهر قليلة ، وسط توقعات بأن يجرى الإعلان عنه فى الربع الثانى من العام الحالى .

وبحسب موقع “بى جى آر”، فإن الجهاز المرتقب سيضاف إلى الهاتف الأول القابل للطى الذى تم طرحه خلال السنة الماضية ، أى “جالاكسى فولد”.

وقال مطور الويب والخبير فى الشؤون التقنية ، ماكس وينباخ، إن سامسونج ستعزز شاشة الجهاز بزجاج بالغ الرقة ، فضلا عن تخصيص مكان للقلم الذكى .

ويراهن المستخدمون على الهاتف الجديد القابل للطى ، حتى تقوم “سامسونج” بإدخال تحسينات على تصميم الجهاز.

وبهذه الخطوة ، تكون شركة “سامسونج” قد أرست عادة جديدة وهى إصدار هاتف جديد قابل للطى فى كل سنة ، وذلك على غرار ما تفعل فى سلسلة الهواتف الأخرى.

وفى غضون ذلك، لم تتضح تفاصيل أوفى بشأن دقة الشاشة وسعة البطارية ، لكن المرجح بحسب الخبراء هو أن الهاتف لكن يكون أقل قوة من سابقه.