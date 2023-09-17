«سكاى للموانئ» تخطط لإنشاء 4 صوامع لتخزين الأسمنت السائب

تستهدف شركة سكاى للموانئ المشغل لمحطة متعددة الأغراض الجديدة بالرصيف الغربى لميناء شرق بورسعيد بناء 4 صوامع لتخزين الأسمنت السائب بطاقة استيعابية 60 ألف طن وبطاقة تخزينية 15 ألف طن للصومعة الواحدة، حسبما ذكر المهندس عمر البدرى العضو المنتدب للشركة.

أضاف لـ«المال» أن الصوامع الأربعة سيتم تنفيذها فى المرحلة الأولى، والثانية تشتمل على مضاعفة الطاقة التخزينية إلى 120 الف طن بطاقة تصديرية 3.5 مليون طن أسمنت سائب وذلك لتلبية طلبات واحتياجات العملاء المتعاقدين مع المحطة.

ولفت «البدرى» إلى أن المحطة تعد الأولى من نوعها فى السوق المحلية لتخزين الأسمنت السائب وهو ما يوفر الفرصة للمصدرين المصريين للتصدير كمنتج نهائى للدول بدلا من تصديره منتج غير كامل، وتستهدف الوصول إلى معدلات تداول سنوية 8 ملايين طن وتوفير 400 فرصة عمل و750 أخرى لسائقى النقل.

كشف عن مساعى الشركة للحصول على اعتماد بورصة الحديد بلندن لمخازن المحطة المغطاة التى سيتم إنشائها خلال النصف الثانى من العام المقبل .

وأضاف أنه يمكن السماح لتجار الحديد بتداوله فى المخازن المعتمدة لها بمناطق متفرقة من العالم، لتصبح التابعة بشرق بورسعيد أول مخازن معتمدة فى الشرق الأوسط تستخدم معدات صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء.

ولفت إلى أن شركته تعمل فى أنشطة النقل الثقيل والتخليص الجمركى والشحن والتفريغ وخدمات القيمة المضافة.

وتبلغ حصة الشركة حاليا %17من نشاط الشحن والتفريغ بالسوق المصرية بحجم تداول سنوى يتخطى 2 مليون طن، لافتا إلى أنها بصدد التعاقد على 250 شاحنة للعمل بجانب 120 أخرى مملوكة لها لتحقيق سرعة فى حركة التداول .

وتقام المحطة متعددة الأغراض الجديدة بالرصيف الغربى لميناء شرق بورسعيد لصالح تحالف شركتى سكاى لوجستيك وريلاينس، بنظام B.O.T و سيجرى تنفيذها على رصيف بطول 900 متر، وساحة تداول بضائع بمساحة 380 ألف متر مربع، باستثمارات 65 مليون دولار.

وتتضمن الشروط الرئيسية التجارية لمشروع المحطة متعددة الأغراض، التزام “سكاى للموانئ” بسداد مقابل حجم التداول الفعلي، وبما لا يقل عن الحد الأدنى المضمون مقابل واحد وربع دولار لكل طن بمعدل زيادة سنوية %2 كحد أدنى، و طبقا لمعدل التضخم الصادر من البنك الفيدرالى إذ ما زاد على الحد الأدنى للزيادة السنوية.

ويتم بدء تطبيق تحصيل هذه الرسوم من العام الثالث للتشغيل، على أن يتم سداد مقابل التداول من تاريخ بدء المحطة فى العمل بحد أقصى 12 شهرًا من تاريخ تسليم الموقع، أو دخول أول سفينة للمحطة أيهما أقرب، والحساب على جميع المواد المنقولة سواء كانت صادرة أو واردة أو بضائع ترانزيت.

وشملت بنود التعاقد التزام شركة سكاى للموانئ تحقيق حجم تداول 2.250 مليون سنويا كحد أقصى فى العام الأول، و1.5 حد أدنى، وإحراز 2.7 مليون طن تداول فى العام الثانى، ولا يقل عن الحد الأدنى عن 1.9 مليون.

والتزم الشركة بتحقيق تداول 3.2 مليون طن فى العام الثالث، والرابع 3.7 مليون، والخامس والسادس والسابع، بواقع 4.2 مليون، و4.9 مليون، و5.5 مليون على التوالي.

وتضمن التعاقد تحقيق حجم تداول فى العام الثامن والتاسع 6.5 مليون طن، و 7.2 مليون على الترتيب، ونص على أن يكون الحد المطلوب تحقيق بداية من العام العاشر حتى السابع عشر 8 ملايين طن، وبداية من العام الثامن عشر حتى الثانى والعشرين 8.150 مليون طن.

وحدد حجم التداول المطلوب تحقيقه بداية من العام الثالث والعشرين حتى السابع والعشرين 8.3 مليون طن، ومن العام الثامن والعشرين حتى نهاية التعاقد تحقيق 8.450 مليون طن.

وتتضمن التعاقد أيضًا إلزام شركة سكاى للموانئ بسداد مقابل الانتفاع بالأراضى لمساحة 380 ألف متر 4 دولارات لكل متر، بمعدل زيادة سنوية %2.

وستسدد شركة سكاى للموانئ إجمالى المقابل النقدى لحجم التداول الفعلى خلال 10 أيام عمل من انتهاء الشهر، وأيضًا سداد إجمالى المقابل النقدى لحق الانتفاع بالأراضى، مقدمًا بشكل ربع سنوى خلال 30 يوم عمل من نهاية كل فترة.

وقصرت بنود التعاقد الموقعة بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس و سكاى للموانئ بخصوص تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد عملية فض المنازعات والتقاضى على القانون المصرى.

وأشار البدرى إلى أنه من المخطط الانتهاء من التصميمات الهندسية للمشروع الشهر المقبل والمبنى الإدارى خلال نوفمبر.

ولفت إلى أنه يستهدف توقيع عقود مع الموردين الذين سيقومون بإنشاء الصوامع وتغذيتها بالبضائع وشراء معدات الشحن المتخصصة خلال الربع الأول من العام المقبل.