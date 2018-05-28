سكاى لإدارة المشروعات تخفض حصتها فى راية القابضة للاستثمارات

رجب عزالدين:أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن قيام شركة سكاى لتملك وإدارة المشروعات ببيع عدد 156.5 ألف سهم من حصتها بالشركة بقيمة اجمالية 1.5 مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة شركة سكاى للتملك انخفضت بعد العملية إلى 9.89% من أسهم الشركة مقارنة بن

رجب عزالدين:

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن قيام شركة سكاى لتملك وإدارة المشروعات ببيع عدد 156.5 ألف سهم من حصتها بالشركة بقيمة اجمالية 1.5 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة شركة سكاى للتملك انخفضت بعد العملية إلى 9.89% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 10% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10 جنيهات وتم التنفيذ بواسطة شركة العربى الافريقى الدولى لتداول الأوراق المالية ،كما تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 504 ملايين جنيه موزعا على 100.9 مليون سهم موزعا على 5 جنيهات للسهم الواحد.