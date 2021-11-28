سكان 6 أكتوبر يبحثون مع رئيس الجهاز مشكلات «التوك توك والقمامة والكلاب الضالة»

استكمل المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، عقد لقاءات مع ممثلي سكان الأحياء (السابع – الثامن – التاسع – العاشر – الحادي عشر – الثاني عشر)، لبحث مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك بحضور كل من ممثلي مجلس الأمناء واتحادات الشاغلين ونواب رئيس الجهاز والمعاونين، ومسئولي كافة الإدارات المختصة بالجهاز.

وفي مستهل اللقاء، استمع رئيس جهاز 6 أكتوبر إلى كافة شكاوى ومقترحات السكان، ومنها مشكلة النظافة وصناديق القمامة، مؤكداً أنه تم العمل على زيادة معدلات النظافة بكافة الأحياء.

وأكد على تطبيق جزاءات مشددة على أي عامل من شركات النظافة يتم ضبطه يستغل ملابس العمل في أعمال أخرى، مما يشوه من صورة العمال المكافحين، والذين يؤدون واجبهم الوظيفي على أكمل وجه دون انتظار مقابل .

وكلف المهندس عمر عبدالسلام، المشرف العام على إدارة النظافة، بشن حملات مشتركة بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث التعمير على الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة لضبط أي متسول يرتدي زي عمال شركات النظافة، والتحقق من هويته واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وحيال كافة المتسولين.

كما أكد على زيادة أعداد صناديق القمامة حسب حاجة كل مربع وفى حالة وجود صناديق تالفة يتم التغيير أو الإصلاح فورًا، وفى حالة التأخير يتم الخصم على الشركات العاملة بالمنطقة .

وأوضح النجار، أنه تمت مناقشة مشكلة الكلاب الضالة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء واتحاد جمعيات الرفق بالحيوان والطب البيطرى، للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة من خلال التعقيم.

وأشار إلى أنه طبقًاً للبروتوكول تم تحديد ثلاثة أيام بالأسبوع وتحديد الأماكن الأكثر احتياجاً من واقع شكاوى المواطنين، وسيتم العمل بشكل متواز على محورين هما: مسح شامل لكل حى على حدة، والتعامل مع شكاوى المواطنين بأي منطقة فوراً .

وقال رئيس جهاز 6 أكتوبر أن اللقاء تناول ظاهرة سير مركبات “التوك توك” داخل المدينة، حيث تم التأكيد على منع سيرها نهائيًا داخل المدينة، طبقاً لقانون المرور والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لمنع وحظر سير مركبات “التوك توك”، وقد بدأ بالفعل دخول القرار تدريجياً حيز التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمشكلة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري، تم رفض كافة طلبات التصالح على تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات الأمنية والقيام بحملات مكبرة على كافة أحياء المدينة.

وشدد على سحب واسترداد الوحدات السكنية المخالفة خلال الأيام القادمة طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، بالإضافة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين .

وحول تساؤلات السكان عن الاستعداد لفصل الشتاء، قال رئيس الجهاز أنه تم رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى لاحتمالية سقوط أمطار، والتأكد من جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق وجميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول.

وأكد على التنسيق مع الخط الساخن ١٥١٠٠ لتلقى كافة أنواع الشكاوى على مدار ٢٤ ساعة، وبالتنسيق أيضا مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية.