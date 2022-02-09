سكان مدينة نصر والقاهرة الجديدة الأكثر اقتناء للسيارات «الزيرو»

تصدر سكان مدينة نصر والقاهرة الجديدة قائمة الأكثر اقتناء وشراء للسيارات الجديدة «الزيرو» خلال شهر يناير الماضى، طبقا للتوزيع الجغرافى وحجم التراخيص لوحدات المرور المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

ورغم أن السوق تعانى من عدم تواجد موديلات محددة بكميات تكفى الحجوزات عليها وارتفاع الأسعار بشكل عام سواء على المستوى الرسمى للوكلاء أو أخرى فى هيئة زيادة إضافية على الأسعار الرسمية عند الموزعين والتجار، فإن مبيعات السيارات الجديدة لاتزال تحقق معدلات مرتفعة لتسجل 45 ألفا و683 وحدة خلال يناير الماضى.

وطبقا لتقارير المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى فإن وحدة مرور مدينة نصر افتتحت العام الحالى بتصدرها لحجم تراخيص السيارات الجديدة بواقع 1653مركبة، فيما جاء مرور القاهرة الجديدة فى المركز الثانى بنحو 1395 وحدة.

وتعتمد المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى فى تقاريرها لتراخيص السيارات الجديدة على رصد أرقام وحدات التأمين الإجبارى داخل كل وحدات المرور المتواجدة فى محافظات الجمهورية.

والمعروف أنه فى حالة التجديد للرخص القائمة أو التراخيص الجديدة لأى سيارة يتحمل مالكها نسبة التأمين الإجبارى فى وحدات المرور.

وجاء مرور أبيس فى المركز الثالث ضمن قائمة الوحدات الأكثر تراخيصا للسيارات «الزيرو» بنحو 1012 مركبة وفى «الرابع» حلت وحدة السادس من أكتوبر بواقع 943 وحدة.

وفى «الخامس» تمركزت وحدة مرور حدائق الأهرام التى تخدم مناطق داخل شوارع فيصل والهرم بترخيص 938 مركبة جديدة خلال يناير.

واستحوذت وحدات مرور فيصل والأميرية على السادس والسابع بنفس أعداد السيارات التى تم ترخيصها لأول مرة بواقع 934 مركبة لكل منهما.

أما عن مرور الدقى فجاءت فى «السابع» بترخيص 868 وحدة وتلاها وحدة النزهة التى تخدم مناطق مصر الجديدة والنزهة وشيراتون بنحو 832 مركبة.

وجاءت وحدة الوراق فى «العاشر» بترخيص 755 سيارة جديدة خلال يناير.

أما عن تجديد الرخص القائمة بالفعل للسيارات التى تحتوى على لوحات معدنية، فإن وحدة مرور القطامية التى تضم عددا من المناطق الجغرافية مثل التجمع ومتفرعاته وأماكن من مدينة نصر فكانت الأكثر تجديدا للمركبات بواقع 7 آلاف و667 سيارة خلال يناير الماضى.

وفى المركز الثانى جاء مرور مدينة نصر بتجديد 7 آلاف و571 رخصة تلاها وحدة المنصورة التى سجلت 6 آلاف و819 سيارة مستعملة. وجاء مرور الأميرية فى «الرابع» بواقع 5 آلاف و990 عملية تجديد فيما كانت وحدة الحوامدية فى «الخامس» بنحو 5 آلاف و931 مركبة.