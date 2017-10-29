سكاستر: الوظائف الخضراء جزء من الحل لتشغيل الشباب

الكوارث الطبيعية تتزايد ويتكرر حدوثها على فترات قصيرة مع تدهور البيئة كندا توفر الدعم للحد من تغير المناخ وتعمل من خلال الشراكات متعددة الأطراف معتز محمودقالت سولفيج سكاستر مستشار قسم الشئون العالمية بكندا، إن البيئة تشهد حالة من التدهور أدت الى حدوث الكوارث الطبيعية بشكل أكثر

الكوارث الطبيعية تتزايد ويتكرر حدوثها على فترات قصيرة مع تدهور البيئة

كندا توفر الدعم للحد من تغير المناخ وتعمل من خلال الشراكات متعددة الأطراف



معتز محمود

قالت سولفيج سكاستر مستشار قسم الشئون العالمية بكندا، إن البيئة تشهد حالة من التدهور أدت الى حدوث الكوارث الطبيعية بشكل أكثر وعلى فترات زمنية أقصر.

وأضافت خلال مشاركتها بمؤتمر دعم الوظائف الخضراء فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفرقيا المقامة فى مقر الاكاديمية العربية بالاسكندرية، أن الوظائف الخضراء تعد جزءا من الحل لتوفير وظائف للشباب.

واعتبرت أن الشباب قد يواجههم بعض المشكلات، لافتة الى أن الخبرات حول العالم توضح كيف تساهم هذه الوظائف فى التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة والنهوض بالاقتصاد والحد من الانبعاثات الضارة وتخفيض المخلفات والحفاظ على النظم البيئية.

وأوضحت أن الوظائف الخضراء جزء مهم من مستشار قسم الشئون العالمية بكندا.

ولفتت الى أن بلادها تدعم الوظائف الخضراء عبر بعض المشروعات منذ عدة سنوات وأنهم يعملون فى مصر لرفع الوعى.

وتابعت: ان كندا توفر هذا الدعم للحد من تغير المناخ ورخاء المنطقة من خلال مبادرات التنمية، ويتم العمل من خلال الشراكات متعددة الاطراف.