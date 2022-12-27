«سكاتك» النرويجية تعيد هيكلة 5 شركات تابعة بقيمة 586.8 مليون جنيه

كشفت مصادر مطلعة أن «سكاتك» النرويجية نفذت عملية إعادة هيكلة لاستثماراتها فى السوق المصرية، عبر نقل ملكية 5 كيانات تابعة، لتجمعها تحت مظلة الشركة السادسة، العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة -والتى لم تفصح عنها-.

وأضافت المصادر أن صفقات نقل الملكية المنفذة فى سوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية أمس –الإثنين- بقيمة إجمالية 586.844 مليون جنيه، ضمت كلا من «دراو للطاقة الشمسية» بنحو 113.3 مليون، و«الوجه القبلى للطاقة الشمسية» بـ115.103 مليون، و«زعفرانة للطاقة الشمسية» بـ117.4 مليون، و”البحر الأحمر للطاقة الشمسية” بـ104.7 مليون، و«كوم أمبو للطاقة المتجددة» بـ136.341 مليون.

وأوضحت أن الشركات الـ6 تمتلك وتدير 6 محطات طاقة شمسية فى مجمع بنبان بمحافظة أسوان، مشيرة إلى أن عملية إعادة الهيكلة جاءت فى ظل إصدار السندات الخضراء التى طرحتها «سكاتك» فى وقت سابق من العام الحالى بقيمة 334.5 مليون دولار لتمويل مشروعاتها.

وكان مجلس الوزراء المصرى أعلن فى وقت سابق من العام الحالى أن «سكاتك» النرويجية أصدرت سندات خضراء لأجل 19 عاما بقيمة 334.5 مليون دولار لإعادة تمويل 6 مشاريع طاقة شمسية فى أسوان.

وأشار إلى توقيع اتفاقية بموجبها ستقوم “سكاتك” وشركاؤها بإعادة تمويل 6 مشروعات مملوكة لها فى موقع «بنبان» تبلغ طاقتها الإنتاجية 380 ميجا وات، عبر إصدار سندات خضراء.

يُذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و«سكاتك» النرويجية، بشأن تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح، بقدرة 5 جيجاوات، وجاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ، وبحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.