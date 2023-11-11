سقوط 7 من مزورين المستندات الرسمية في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص، تخصص نشاطهم الإجرامي في اصطناع وتزوير المستندات الرسمية بمحافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد أكدت أن 7 أشخاص يوجد 5 منهم لهم معلومات جنائية، كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في اصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وبحوزتهم 2 جهاز لاب توب، جهاز برنتر، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، نماذج توكيلات خالية من البيانات، 2 خاتم شعار الجمهورية، طباعة ليزر، طباعة إسكانر، مقص، فلاشة بها برامج تقليد للأوراق الرسمية، مواد وأدوات تستخدم في طباعة العلامات المائية والتغليف وصناعة الأختام، ١٤ خاتم مدون عليها شعار الجمهورية “مقلدين”، أسطمبات ورقية لتصنيع الأختام، شهادات بيانات سيارات فارغة “مقلدة”، مجموعة كبيرة من المستندات المقلدة.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في اصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية، مُستخدمين الأجهزة والأدوات والأختام المضبوطة والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.