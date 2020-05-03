سقوط 7 من لصوص الحديد ومعدات المواقع والكباري تحت الإنشاء بالقاهرة (صور)

كشفت أجهزة الأمن واقعتي سرقة من داخل أحد المواقع بمنطقة 120 فدان، وكوبري تحت الإنشاء بمحافظة القاهرة، وألقت القبض على 7 لصوص، وبحوزتهم كميات من الحديد وأدوات الكهرباء والمعدات.

سرقة بمنطقة 120 فدان

الواقعة الأولى، تعود تفاصيلها أثناء مرور قوة أمنية تابعة، لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، بمنطقة 120 فدان بدائرة القسم، لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط 4 عاطلين، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة.

وعثر بحوزتهم على عتلة حديدية، 4 مفاتيح، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل، قيادة أحدهم مُحمل عليها 12 فيوز كهربائي “جهد عالي”، 4 بارات نحاس، 2 خرطوشة 400 أمبير، 4 وصلة ربط محولة للكهرباء، وجميعها مجهولة المصدر.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتها من داخل غرف الكهرباء الخاصة بموقع أحد المشاريع “تحت الإنشاء”، بأسلوب “الفك” باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

وباستدعاء مدير المشروعات بالشركة المُسند إليها أعمال تركيب شبكات الكهرباء داخل المشروع، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

ضبط 3 أطنان حديد بعد سرقتها من كبري بالمعصرة

وضبطت أجهزة الأمن في الواقعة الثانية، 3 أشخاص لسرقة كميات من الأجزاء الحديدية، من موقع أحد الكباري تحت الإنشاء.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط سائق، مقيم بدائرة القسم، أثناء استقلاله سيارة “ربع نقل”، مُحمل عليها كمية من مفصلات وأجزاء حديدية.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل موقع إنشاء أحد الكبارى بدائرة القسم بأسلوب “المغافلة”، بالاشتراك مع آخر خفير بذات الكوبري، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وأمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

وأقر بسابقة بسرقة كمية من مفصلات، وأجزاء حديدية خاصة بذات الكوبري، وبالتصرف فيها بالبيع لعميلهما صاحب مخزن خردة.

وألقت القبض عليه، وعثر بداخل المخزن على كمية من الحديد والمفصلات وزنت 3 أطنان.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.