سقوط 7 لصوص ارتكبوا 10 جرائم سرقات متنوعة في القاهرة

تمكن رجال أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على 7 لصوص، بينهم سيدة لاتهامه في ارتكاب أعمال سرقات متنوعة وصلت إلى 10 وقائع، بمناطق عين شمس والقليوبية والسلام.

وفي التفاصيل، ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس لارتكابه واقعة سرقة من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة الشروق.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوبي كسر الباب والمفتاح المصطنع، وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة.

وبارشاده ضبطت كافة المسروقات المستولي عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

وضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزة أحدهم دراجة نارية مجهولة المصدر، وبحوزة 5 مفاتيح دراجات مصطنعة، وبمناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب المفتاح المصنع، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وأقروا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب والدراجة النارية المضبوطة بحوزة أحدهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وبارشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولي عليها لدى عميلهما “سيئ النية -مقيم بمحافظة القليوبية”، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهم بالسرقة.

ونجح رجال المباحث في ضبط إحدى السيدات -مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول- لارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي من عملات أجنبية، بداخل مسكن مخدومها، الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، مشيرة إلى تبديل المبلغ المالي المستولي عليه إلى العملة المحلية وشراء أجهزة منزلية، وبارشادها بمسكنها ضبط كافة الأجهزة المنزلية المُشار إليها، وكذا المبلغ المالي المتبقي من متحصلات الواقعة، باستدعاء المجني عليه اتهمها بالسرقة.

وألقي القبض على شخصين لهما معلومات جنائية، أثناء استقلالهما سيارة بدون لوحات معدنية، رخصتي القيادة والتسيير لسيرهما بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبفحص السيارة عُثر على اللوحات المعدنية خاصين بالسيارة، بمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع أثناء توقفها، وأمكن التوصل للمجني عليه، وباستدعائه تعرف على السيارة، واتهمهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.