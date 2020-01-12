سيـــاســة

سقوط 7 قذائف على قاعدة بلد العراقية وإصابة 4 جنود

تعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين في العراق، لقصف بصواريخ الكاتيوشا
هاني جميعي 7:56 م, الأحد, 12 يناير 20 7:56 م, الأحد, 12 يناير 20

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أفاد مصدران عسكريان أن سبع قذائف مورتر سقطت داخل قاعدة بلد الجوية العراقية، التي تستضيف قوات أمريكية، اليوم الأحد، مما أدى إلى إصابة أربعة جنود عراقيين.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “رويترز” فقد أضاف المصدران أن قذائف سقطت على مدرج القاعدة التي تقع على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.

وتعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين في العراق، لقصف بصواريخ الكاتيوشا مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية.

ويعد هذا القصف الثاني من نوعه الذي تتعرض له القاعدة بعد سقوط صاروخ قربها، يوم الخميس الماضي.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان، بأن قاعدة بلد تعرضت لقصف بثمانية صواريخ كاتيوشا.

وتعد قاعدة بلد الجوية (قاعدة البكر الجوية سابقا) أكبر قاعدة في العراق، وتبعد 64 كم شمال بغداد، وتعود إلى منتصف الثمانينيات.

وتبلغ مساحة القاعدة 25 كم2، وهي محاطة بسياج أمني طوله 20 كم، وتضم مدرجين للإقلاع والهبوط طول الأول 3.503 متر والثاني 3.504 متر، بالإضافة إلى حظائر للطائرات.

وتستضيف القاعدة قوات أمريكية، كما تضم طائرات “إف 16” عراقية.

وكان البنتاجون، قد أعلن أن إيران أطلقت أكثر من 20 صاروخا فجر الأربعاء، على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى فى أربيل.

 وجاء الهجوم الصاروخى الإيراني، بعد توعد طهران بالرد على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قتل فيها قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، قاسم سليمانى، ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي، أبو مهدى المهندس، فى بغداد.

يشار إلى أن شبكة “سى إن إن” الإخبارية الأمريكية، كانت قد نشرت لقطات مصورة داخل قاعدة “عين الأسد” غرب العراق، هى الأولى من نوعها بعد الهجوم الصاروخى الإيرانى عليها فجر الأربعاء الماضى.

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بقلم هاني جميعي

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