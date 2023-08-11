سقوط 7 أبراج كهربائية في قنا.. وجهود أمنية لكشف ملابسات الحادث (صور)

شهد مركز نجع حمادي في محافظة قنا -اليوم الجمعة- سقوط 7 أبراج كهربائية بالقرب من دير الأنبا بضابا بالغربي بهجورة، مما تسبب في سقوط 13 كابلًا كهربائيًا على شريط السكة الحديد.

وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها للوقوف على ملابسات الواقعة، وكشف تفاصيلها، ولم تنتهي التحقيقات بعد، وفقًا لمصدر أمني.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والنقل والمواصلات والكهرباء، من إزالة الكابلات على شريط السكة الحديد، وعودة حركة القطارات بعد توقفها.

وتسبب سقوط 7 أبراج كهربائية في نجع حمادي، في فصل التيار عن بعض المناطق، منها قرى غرب المدينة.

كانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، عن سقوط 7 أبراج كهرباء بالقرب من دير الأنبا بضابا بالغربي بهجورة في نجع حمادي.

وتسبب ذلك في فصل التيار عن بعض المناطق في المدينة، وقرى أولاد نجم والغربي بهجورة والشرقي بهجورة.