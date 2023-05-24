سقوط 6 «مستريحيين» نصبوا على مواطنين بدعوى استثمار أموالهم في المنسوجات والسيارات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على 6 أشخاص تخصصا في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في صناعة المنسوجات وتجارة السيارات مقابل أرباح مالية.

جاء ذلك بعدما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من 3 أشخاص -مقيمين بمحافظة الدقهلية- بتضررهم من شخصين لتلقيهما مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في صناعة وتجارة المنسوجات، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولي عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن مالكي مصنع للمنسوجات -مقيمان بمحافظة الغربية- يمارسان نشاطًا احتياليًا على النحو المشار إليه، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 8,3 مليون جنيه، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وعلى صعيد آخر، ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص المتهمين بتلقي مبالغ مالية من المواطنين في محافظة الغربية، بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تمكنت من ضبط 4 أشخاص -مقيمين بمحافظة الغربية- بتضررهم من شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية- لتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة السيارات، مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليها.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وممارسة المتهم نشاطًا احتياليًا على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 4,5 مليون جنيه، مضيفة أنه توجد ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.