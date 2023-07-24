سقوط 5 لصوص بينهم 3 سيدات لتورطهم في جرائم سرقات بالقاهرة (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على 5 أشخاص بينهم 3 سيدات لاتهامهم بارتكاب أعمال سرقات في مناطق متفرقة من المحافظة، منها عدادات المياه والشبابيك ومتعلقات المواطنين والهواتف المحمولة.

بدأت الواقعة، بضبط سيدتين -مقيمتان بدائرة قسم شرطة المقطم- أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما 5 شباك ألوميتال “مجهولين المصدر.

وبمناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشبابيك الألوميتال بأسلوب “الفك”، وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وبارشاد المتهمتين ضبطت كافة المسروقات المستولي عليها لدى عميلهما “سيئ النية”، صاحب مخزن خردة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

كما ضبط أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر- وبحوزته عداد مياه مجهول المصدر، وبمناقشته عن مصدر العداد المضبوط بحوزته اعترف بمزاولته نشاطًا اجراميًا تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب “الفك”.

واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبارشاده ضبط كافة المسروقات المستولي عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم وتعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات -مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين- أثناء ترددها على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الجمالية لعرض هاتف محمول، للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وبمناقشتها أقرت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا خصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب “المغافلة”، واعترفت بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبارشادها ضبط الهاتفين المستولي عليهما بمسكنها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف، واتهموها بالسرقة.

على جانب آخر، ضبط أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي- أثناء سرقة إحدى السيدات بالاستغاثة لقيامه بسرقة حقيبة يدها مستقلاً مركبة “توك توك”، وبحوزته حقيبة يد بداخلها مبالغ مالية عملات “أجنبية”، مشغولات ذهبية.

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب “الخطف” باستخدام مركبة “التوك توك” المضبوطة بحوزته.

وأقر بارتكابه واقعتي سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأضاف أنه سلم المسروقات لوالدته بقصد التصرف فيهم بالبيع، وضبطت الأخيرة وبحوزتها كافة المسروقات.

وبمواجهتها أقرت بعلمها بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.