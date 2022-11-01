سقوط 4 لصوص سرقوا شركة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص متهمين بارتكاب جريمة سرقة من داخل إحدى الشركات في محافظة القاهرة، عن طريق أسلوب التسلق، والتمكن من إعادة المسروقات.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- عن اكتشافه واقعة سرقة 3 أجهزة “لاب توب” ومبلغ مالي، من داخل الشركة ملكه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصين – لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي الفيوم وبني سويف.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما المبلغ المالي المستولي عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب “التسلق”.

وأشار المتهمين إلى تصرفهما في 3 أجهزة “لاب توب” المستولي عليهم بالبيع لدى عملائهما “سيئ النية”، واتضح أنهما شخصين -مقيمان بمحافظة الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما على 3 أجهزة “لاب توب” المستولي عليهم.

وباستدعاء المجني عليه، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.