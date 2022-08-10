سقوط 3 من تجار العملة في القاهرة (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة ، القبض على 3 أشخاص من المتهمين بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بمنطقتي مدينة نصر والسيدة زينب.

كانت وحدة مباحث قسم شرطـــة مدينة نصــر أول، بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط شخصين -مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول- أثناء استقلالهما سيارة “قيادة أحدهما”، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، 2 هاتف محمول.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخص -مقيم بدائرة قسم السيدة زينب- أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية”.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.