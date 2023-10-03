سقوط 3 مستريحيين نصبوا على مواطنين في سوهاج والغربية والمنيا

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على 3 مستريحيين نصبوا على مواطنين في قضايا مختلفة بمحافظات سوهاج والمنيا والغربية.

في سوهاج، ضبط مدرس له معلومات جنائية -مقيم بسوهاج- لاتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ مالي قدره 1.5 مليون جنيه، بدعوى توظيفها لهـم بمجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه توقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وبالغربية، ضبط صاحب شركة مقاولات لاتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، بدعوى توظيفها لهـم بمجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه توقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وضبط حاصل على دبلوم له معلومات جنائية، في المنيا، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم -على خلاف الحقيقة- بمبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه من سيدة -مقيمة بالقاهرة- تحت ذات الزعم.

وبمواجهة المتهمين أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.