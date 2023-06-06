سقوط 3 مستريحين نصبوا على راغبي الحصول على قروض مشروعات في المنيا

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على 3 أشخاص «مستريحين» متهمين بارتكاب جرائم النصب والاحتيال على عدد من المواطنين في محافظة المنيا، بدعوى الحصول على قروض مشروعات متناهية الصغر من إحدى الجمعيات الخيرية.

وكشفت مباحث الأموال العامة، أن موظف سابق في إحدى الجمعيات الخيرية، نصب واحتال عليهم بعد إقناعهم بالحصول على قروض شخصية متناهية الصغر التي تقدمها تلك الجمعيات لمحدودي الدخل، وتسليمها له لتوظيفها مقابل أرباح شهرية تفوق قيمة القرض الممنوح لهم “على خلاف الحقيقة”.

وبإجراء التحريات، أوضحت أن وراء ارتكاب تلك الواقعة المتهم المذكور بالاشتراك مع اثنين آخرين -جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا- واستغل الأول خبرته في مجال عمل الجمعيات الخيرية، وأقنع ضحاياه بنطاق محل سكنه بتقديم أوراقهم بالجمعيات الخيرية، للحصول على قروض شخصية على النحو المشار إليه.

وأضافت التحريات أن المتهمين الآخرين أجروا دور الوسيط للأول لإقناع المجني عليهـم، مما مكنهم من الاستيلاء على 900 ألف جنيه من المُبلغين، وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وتبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.