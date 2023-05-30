سقوط 10 لصوص سيارات وحديد بناء في قبضة أمن الدقهلية والقاهرة

سقط 10 لصوص في قبضة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن الدقهلية والقاهرة، بعدما كشفت أجهزة البحث الجنائي عن تكوينهم عصابات سرقة السيارات والدراجات النارية والعلامات المضيئة والحديد البناء، بأسلوب المغافلة، وارتكاب العديد من جرائم السرقة.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، قد تمكن من ضبط عناصر تشكيل عصابي ضم 5 متهمين -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- بينهم 3 عملاء “سيئ النية” -مقيمون بدائرتي مركز شرطة المنصورة والسنبلاوين، وقسم شرطة ثان المنصورة، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية والسيارات بأسلوب المغافلة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة المنصورة والستاموني وميت غمر، كما أرشدوا عن 2 دراجة نارية “توك توك”، سيارة مقطعة إلى أجزاء، حصيلة نشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.

وفي القاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل خردة له معلومات جنائية -مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي- وبحوزته جاكوش، أجنة حديدية لسرقته 24 قطعة من العلامات المضيئة “كات آيز”، بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات لاستخلاص الألومونيوم منها، وإعادة بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وألقت القبض على شخص -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته كمية من كسر حديد البناء وزنت 50 كيلو جرام، لسرقتها من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب المغافلة، وباستدعاء مسئول الموقع تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وضبطت 3 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لقيامهم بالشروع في سرقة حديد خردة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.