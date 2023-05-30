سقوط نصاب يستقطب ضحاياه ببيع قطع أثرية مقلدة عبر «سوشيال ميديا»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد المتهمين بارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، عن طريق الترويج لبيع قطع أثرية مقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “سوشيال ميديا”.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أن شخص -مقيم بمحافظة الدقهلية- يمارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاجتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يعلن من خلالها عن إمتلاكه قطع أثرية -على خلاف الحقيقة- وعقب الإيقاع بضحاياه راغبي اقتنائها أو الإتجار فيها يطلب منهم إيداع مبالغ مالية في محافظ إلكترونية، حتى يمكن إتمام الصفقة بقصد الاستيلاء عليها، مستغلًا عدم قيامهم بالإبلاغ عن الواقعة أثناء اكتشاف تعرضهم لواقعة نصب خشية تعرضهم للمسائلة القانونية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفني، وباستهداف المذكور أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبحوزته جهاز تابلت.

وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على صور وفيديوهات لقطع أثرية فرعونية مقلدة، صفحات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وصفات مختلفة يستخدمها في استدراج واستقطاب ضحاياه، رسائل نصية وصوتية تفيد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة الآثار المقلدة بقصد الاتجار فيها واستخدامها لارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.