سقوط نصاب الاستثمارات الوهمية عبر «فيس بوك».. والمتهم: «أوهمتهم بامتلاكي ثروة ضخمة»

توصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إلى نصاب استغل مواقع التواصل الاجتماعي في الإيقاع بضحاياه عن طريق التواصل معهم وخداعهم بأنه يرغب في استثمار أمواله داخل مصر، وإقناعهم بتحويل أموال له كمصاريف تخليص جمركي، وألقت القبض عليه.

تعود التفاصيل، إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من مواطن -مقيم بمحافظة سوهاج- بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من شخص والاستيلاء منه على مبلغ مالي، وإيهامه بإمكانية تحويل مبالغ مالية من الخارج لاستثمارها بالبلاد “على خلاف الحقيقة”.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة “عاطل” -مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة- وممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

واتضح أن المتهم ينشئ صفحات إلكترونية احتيالية، بأسماء أشخاص وهمية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، ويستخدمها في التعارف على المواطنين، وإيهامهم بامتلاكه مبالغ مالية كبيرة “عملات أجنبية”، ورغبته في إرسالها لهم بقصد استثمارها بالبلاد بأعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية.

وأضافت التحريات أن المذكور عقب ذلك اتصل بالمجني عليهم هاتفيًا، وإبلاغهم بوصول المبلغ المالي المراد استثماره للبلاد، واشـتراطه عليهم إيداع مـبالغ مـالية مقابل مصاريف “التخليص الجمركي، الشحن”، بحسابه بأحد البنوك والاستيلاء عليها عقب ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.