سقوط نصاب استولى على أموال من راغبي السفر للدراسة بالخارج

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للدراسة بالخارج، والاستيلاء منهم على أموالهم في محافظة الغربية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن شخص -له معلومات جنائية، أنشأ شركة بدون ترخيص -كائنة بمحافظة الغربية- واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إلحاقهم للدراسة بالخارج.

واتضح أنه لاستقطاب ضحاياه أعلن من خلال شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، بكون شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية بالعديد من الدول “خلافًا للحقيقة”.

وأمكن الاستدلال على 2 من ضحاياه، وقررا قيام المتهم المذكور بالنصب والاحتيال عليهما بذات الأسلوب والإستيلاء منهما على مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.