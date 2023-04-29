سقوط نصاب استولى على أموال ضحاياه بزعم استثمارها في موقع «MIXCO» الالكتروني

نجحت أجهزة الأمن في القبض على أحد الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال الملابس عبر الموقع الالكتروني «MIXCO».

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن شخص -مقيم بمحافظة القليوبية- ارتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة أحد المواقع على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، تحت اسم “MIXCO”، والإعلان من خلاله عن تلقيه أموال من المواطنين بدعوى استثمارها لهم بمجال تجارة قطع غيار السيارات والملابس، مقابل حصولهم على أرباح يومية وشهرية على خلاف الحقيقة.

واتضح من التحريات أنه يتحصل على تلك المبالغ المالية عن طريق الدفع ببطاقات الدفع الإلكتروينة على الموقع، والتي يتم تحويلها من خلال شركة وساطة إلكترونية لحسابه الشخصي بأحد البنوك، أو من خلال تحويل المبلغ من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف.

وأشارت التحريات إلى أن المذكور استولى على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه تقريبًا، من ضحاياه تم حصرها من خلال تتبع عمليات الإيداع.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وجهاز حاسب آلي، بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بممارسته لذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.