سقوط مسجل خطر انتحل صفة تاجر محمول للنصب على المواطنين بالدقهلية

ألقت مباحث الإنترنت القبض على شخص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاستيلاء على أموالهم في محافظة الدقهلية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكدت أن شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية- يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة تاجر هواتف محمولة، والترويج لبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار مخفضة، مما مكنه من استدراج ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية وتحويلها من خلال محافظ إلكترونية، وبلغت تلك الوقائع المُرتكبة 4 وقائع.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، وأمكن استهدافه وضبطه.

وعُثر بحوزته على مبلغ مالي، هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.