سقوط «مستريح» نصب على شباب في توفير فرص عمل لهم خارج البلاد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على “مستريح” التوظيف بمجال المعمار خارج البلاد، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الجيزة، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد.

كان قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقى بلاغًا من مشرف معماري -مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق- وبرفقته 10 أشخاص، يفيد باستيلاء شخص من كلٍ منهم على مبلغ مالي، وإيهامهم بقدرته على توظيفهم بمجال المعمار بإحدى الدول، مستغلاً إقامته لفترة طويلة بها إلا أنه لم يفى بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 42 جواز سفر، مبلغ مالي، من بينهم جوازات سفر الـمُبلغين.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً طلب بعض الأشخاص منه العمل بإحدى الدول، والتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.