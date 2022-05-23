سقوط «مستريح» جديد استولى على 17 مليون جنيه في القاهرة

ألقت أجهزة الأمن القبض على «مستريح» جديد متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في محافظة القاهرة ، بعدما جمّع من المواطنين 17 مليون جنيه.

تعود التفاصيل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من 3 أشخاص عن تضررهم من صاحب شركة تسويق عقاري -كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس “له معلومات جنائية”- بتهمة النصب عليهم والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 17 مليون جنيه، عقب إيهامهم باستثماره في مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية، وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح مالية.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم، واتخذت الإجراءات القانونية.